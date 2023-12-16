Какие трассы закрыли для движения транспорта в Казахстане

По состоянию на 9:00 16 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель) введено ограничение движения транспорта, которое действует на 8 участках автодорог республиканского значения в 5 областях, сообщает Zakon.kz.

Жетысуская область:



Ушарал – Достык, участок от станции Коктума до станции Достык (100 км).

"Ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограниченная видимость) и действует для всех видов транспорта. Скопление транспорта – 68 грузовых автомобилей". Пресс-служба "КазАвтоЖол"

Алматинская область:

Алматы – Ташкент – Термез область, участок от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области (84 км).

Ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области и действует для всех видов транспорта. Скопления транспорта нет.

Атырауская область:

Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань), 712-893 км, поселок Жанбай до границы РФ (на Астрахань).

Ограничение действует для всех видов транспорта (дождь, гололед).

Жамбылская область (совокупно 600 км):

Алматы – Ташкент – Термез, участок от села Кенен до села Кайнар (новый перевал Кордай) – 95 км. Шу-Кайнар – 56 км. Алматы – Ташкент – Термез", участок от с. Кайнар до границы Туркестанской области – 354 км. Алматы – Ташкент – Термез, участок от Алматинской области до с. Кайнар – 95 км.

Ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) и действует для всех видов транспорта. На повторно закрытых участках собралось 50 автомобилей, в т.ч. 30 грузовых и 20 легковых.

Туркестанская область:

Алматы – Ташкент – Термез, участок от села Машат до границы Жамбылской области (62 км).

Ограничение введено в связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области и действует для всех видов транспорта. Скопления транспорта нет.

"В целом, в настоящий момент ограничение действует на 846 км республиканских автодорог. На вновь закрытых участках скопилось 118 машин, в т.ч. 98 грузовых и 20 легковых. На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 260 единиц техники, которые проводят противогололедные и снегоочистительные работы", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области.