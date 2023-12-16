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Около 300 абонентов подключены к качественной питьевой воде в Акмолинской области

питьевая вода Фото: pixabay
В канун празднования Дня Независимости в селе Веденовка Бурабайского района завершены работы по реконструкции водопроводных сетей села, где были подключены к новому водопроводу 100% жители села это 285 абонентов, сообщает Zakon.kz.

Подробнее рассказали в администрации региона.

"На данный проект были выделены денежные средства с республиканского бюджета. Для реализации проекта был объявлен конкурс, где победителям стала ТОО "Камила". В июне месяце они начали работы и в декабре текущего года работы по реконструкции водопроводных сетей села Веденовка были завершены", – рассказали в акимате Бурабайского района.

В канун дня независимости данный объект введён в эксплуатацию.

Жители села очень благодарны всем, кто участвовал в реализации данного проекта.


"Возможность подключения к качественной питьевой воде стало большой радостью и подарком для селян к преддверии Дня Независимости. Благодаря поддержке государства мы провели воду и будем пользоваться чистой и качественной водой. Выражаем огромную благодарность всем, кто приложил усилия, чтобы улучшить благосостояние наших жителей", – выразил слова признательности житель села Веденовка Амантай Касымжанов.

Стоит отметить, что в Акмолинской области запланировано обеспечить центральным водоснабжением порядка 20 сел, после чего двенадцать тысяч акмолинцев будут иметь доступ к чистой питьевой воде, в том числе пристоличные районы, где ведутся работы по ремонту и строительству сетей водоснабжения.

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