Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин рассказал, что перенес операцию на колене. Об этом сообщил сам спортсмен в Instagram, передает Zakon.kz.

Илья Ильин перенес операцию на колене из‑за разрыва мениска. Срок восстановления при таком повреждении, как правило, составляет около шести месяцев, однако четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике не собирается отдыхать.

В Instagram спортсмен выложил видео, на котором он запечатлен вместе со своей супругой Татьяной Гордиенко. Ильин отметил, что он готовится к выписке и ему не терпится пойти на тренировку.





Поклонники Ильина, как всегда, оставили восторженные комментарии под публикацией, пожелав ему крепкого здоровья:

Қазақтың мақтанышы, аман бол!

На них просто смотреть приятно

Жарайсың Илья, бақытты бол. Аллаһ тағала шипасын берсін

Человек легенда, респект вам

Будьте счастливы

Спасибо, желаю вам долгих лет семейной жизни и всех земных благ. Ты - наш чемпион

Илья, быстрей выздоравливай!

В сентябре 2023 года стало известно, что Илья Ильин и его супруга ждут ребенка.

Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.



Илья Ильин четыре раза становился лучшим тяжелоатлетом мира (в 2005, 2006, 2014 и 2015 годах).