Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию

Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию Фото: Instagram/ilyailyinforever
Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин рассказал, что перенес операцию на колене. Об этом сообщил сам спортсмен в Instagram, передает Zakon.kz.

Илья Ильин перенес операцию на колене из‑за разрыва мениска. Срок восстановления при таком повреждении, как правило, составляет около шести месяцев, однако четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике не собирается отдыхать. 

В Instagram спортсмен выложил видео, на котором он запечатлен вместе со своей супругой Татьяной Гордиенко. Ильин отметил, что он готовится к выписке и ему не терпится пойти на тренировку. 


Поклонники Ильина, как всегда, оставили восторженные комментарии под публикацией, пожелав ему крепкого здоровья: 

  • Қазақтың мақтанышы, аман бол!
  • На них просто смотреть приятно
  • Жарайсың Илья, бақытты бол. Аллаһ тағала шипасын берсін
  • Человек легенда, респект вам
  • Будьте счастливы
  • Спасибо, желаю вам долгих лет семейной жизни и всех земных благ. Ты - наш чемпион
  • Илья, быстрей выздоравливай!

В сентябре 2023 года стало известно, что Илья Ильин и его супруга ждут ребенка. 

Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.

Илья Ильин четыре раза становился лучшим тяжелоатлетом мира (в 2005, 2006, 2014 и 2015 годах).

Читайте также

Ербол Карашукеев: Мы должны быть готовы к любым погодным условиям
Ербол Карашукеев: Мы должны быть готовы к любым погодным условиям
На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды
На каких трассах Казахстана до сих пор ограничено движение из-за непогоды
Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня
Жанель Абдрахманова
Ильин Илья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: