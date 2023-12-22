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Стало известно о состоянии Ильи Ильина после экстренной операции

Стало известно о состоянии Ильи Ильина после экстренной операции Фото: Instagram/ilyailyinforever
Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин перенес экстренную операцию на колене. Врачи рассказали, как себя чувствуют спортсмен, передает Zakon.kz.

Илья Ильин перенес операцию в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова после травмы коленного сустава. Операцию провел врач травматолог-ортопед отделения артроскопии и спортивной травмы Нуржан Асанов.

По данным Минздрава, Илья хорошо себя чувствует и уже получает курс реабилитации, которая играет ключевую роль в восстановлении после операции.

"Самочувствие у меня отличное, лечение прошло в штатном режиме. Хочу поблагодарить своего лечащего врача, Асанова Нуржан Мухамеджановича, он настоящий профессионал своего дела. Многие профессиональные спортсмены лечатся и восстанавливаются в ННЦТО, казахстанские травматологи-ортопеды самые лучшие, они знают что такое спорт, знают как правильно ставить на ноги спортсменов", - отметил тяжелоатлет Илья Ильин.

Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию в декабре 2023 года. Накануне спортсмен выложил видео в Instagram, на котором он запечатлен вместе со своей супругой Татьяной Гордиенко. Ильин отметил, что он готовится к выписке и ему не терпится пойти на тренировку. 

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