Стало известно о состоянии Ильи Ильина после экстренной операции

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин перенес экстренную операцию на колене. Врачи рассказали, как себя чувствуют спортсмен, передает Zakon.kz.

Илья Ильин перенес операцию в Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Нурлана Батпенова после травмы коленного сустава. Операцию провел врач травматолог-ортопед отделения артроскопии и спортивной травмы Нуржан Асанов.

По данным Минздрава, Илья хорошо себя чувствует и уже получает курс реабилитации, которая играет ключевую роль в восстановлении после операции.

"Самочувствие у меня отличное, лечение прошло в штатном режиме. Хочу поблагодарить своего лечащего врача, Асанова Нуржан Мухамеджановича, он настоящий профессионал своего дела. Многие профессиональные спортсмены лечатся и восстанавливаются в ННЦТО, казахстанские травматологи-ортопеды самые лучшие, они знают что такое спорт, знают как правильно ставить на ноги спортсменов", - отметил тяжелоатлет Илья Ильин.

Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию в декабре 2023 года. Накануне спортсмен выложил видео в Instagram, на котором он запечатлен вместе со своей супругой Татьяной Гордиенко. Ильин отметил, что он готовится к выписке и ему не терпится пойти на тренировку.