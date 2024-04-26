Геннадий Вездецкий: "Казахский – самый замечательный язык в мире"

Член Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, оперуполномоченный Буландынского районного отдела криминальной полиции, сержант, мастер спорта по казахской борьбе и дзюдо Геннадий Вездецкий с детства проявлял интерес к государственному языку.

Образование получил на казахском. Он свободно владеет государственным языком и приучает к этому своих друзей и коллег. Геннадий Владимирович – многогранный и талантливый человек. Помимо сложной работы в органах внутренних дел, он близок к творчеству и активно принимает участие в районных, областных и республиканских культурных мероприятиях, в том числе и которые организует Ассамблея народа Казахстана. Ведь в свободное от работы время он любит играть на домбре и петь казахские песни.





К тому же Гена неплохо исполняет казахские песни на гитаре. По словам Геннадия, казахский язык – самый красивый язык в мире.

"Казахский – самый красивый, замечательный и богатый язык. Я ценю, уважаю и люблю наш государственный язык. Я говорю всем тем, кто не знает нашего родного языка: давайте говорить на родном языке! Я хочу призвать всех своих сограждан, чтобы они уважали, чтили и любили родной язык! А тем, кто еще на пути изучения, хочу сказать: просто начните, и дальше все получится", – говорит Геннадий Вездецкий.

Геннадий Владимирович родился в 1994 году в Астане, затем переехал в Акмолинскую область. Близкое окружение называет его Ғабит. Коллеги, родные и друзья гордятся тем, что рядом с ними есть такой талантливый человек, патриот, а самое главное – сильный мужчина, который смог противостоять жизненным сложностям и не упал духом. Он рано потерял родителей, но смог выдержать испытания судьбы.

"Когда мне было шесть лет, мои отец и мать погибли в автокатастрофе. Осталось трое детей: два младших брата, я старший. Мы воспитывались в детском доме. Казахский язык я выучил там, чему очень признателен и рад. Учился в школе на казахском языке, затем поступил в колледж в Кокшетау в казахскую группу. Государственный язык открыл передо мной множество возможностей: я легко нахожу общий язык с людьми, выступаю на концертах, исполняя песни известных казахских авторов, играю на национальном инструменте – домбре, в целом, казахский язык очень помог мне в жизни, чему я очень благодарен. Я полноценный гражданин своей страны, с активной гражданской позицией и с высоким чувством патриотизма", – говорит Гена.

Помимо работы в серьезной правоохранительной сфере, Геннадий добился высоких достижений в спорте. Он является мастером спорта по казахской борьбе и дзюдо. В свободное время он никогда не сидит без дела.

"Вообще, если у меня есть свободное время, я люблю играть на домбре, гитаре и петь казахские песни. Кроме того, у меня есть тренировки. Если есть мотивация, то можно найти время для всего. Поэтому всем, кто откладывает изучение государственного языка, я рекомендую начать прямо сейчас, записаться на курсы, ведь в каждом регионе есть бесплатные центры, обучающие языку". Геннадий Вездецкий

На вопрос, о чем сегодня мечтает Гена, он ответил следующее.





"Моя цель – честно служить своему народу: внести лепту в развитие государственного языка, защищать простых людей от преступников, способствовать миру и единству страны. Приносить пользу своей Родине, получать благодарность народа, быть активным гражданином независимого Казахстана", – подытожил Геннадий Вездецкий.





Алма Байгужина