Непрезентабельный вид елки возмутил жителей Алтая

19 декабря по соцсетям разлетелись фотографии елки, установленной на центральной площади в городе Алтае. Горожан возмутило, что у хвойного дерева отсутствуют ветки на одной из сторон верхушки, сообщает Zakon.kz.

По словам людей, пишет YK-news.kz, многие видели, как дерево "тащили волоком" на площадь.

Между тем, аким города Игорь Оконешников заверил, что повода для беспокойства нет.

"При любой транспортировке это неизбежно. От мороза ветки отлетели, хвоя осыпалась. Данные ветки будут реставрироваться. Все будет нормально", – отметил аким.

Также аким отметил, что деньги из бюджета на транспортировку и украшение новогоднего дерева тратили не из бюджета – предприниматель оказал спонсорскую помощь.

По словам чиновника, в этом году не смогли найти подрядчика, который бы провел эти работы.

"Один из них признан недобросовестным, а второй не заключил договор. Тем не менее Новый год у нас будет, отметим праздник достойно", – добавил Игорь Оконешников.





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