Как продлить жизнь натуральной елки в доме

Если вы предпочли живую елку искусственной, стоит запомнить правила, которые помогут сохранить свежесть дерева надолго, сообщает Zakon.kz.

Сразу после покупки хвои не стоит заносить ее в тепло - лучше оставить на прохладном балконе или в коридоре.

Выбирая место для установки новогоднего символа, избегайте близости отопительных приборов, советуют в материале "Белновости".

Желательно "посадить" елку в емкость с песком или водой, так иголки дольше не будут осыпаться.

Важно! Вода ни в коем случае не должна быть горячей, идеально подойдет отстоянная комнатной температуры.

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Гирлянду тоже необходимо подбирать с особенной тщательностью. Светодиодные, выделяющие меньше тепла фонарики подойдут куда лучше ламп накаливания.

17 декабря в Астане на территории Международного выставочного центра EXPO зажгли главную елку.