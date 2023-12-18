Как продлить жизнь натуральной елки в доме
Фото: Zakon.kz
Если вы предпочли живую елку искусственной, стоит запомнить правила, которые помогут сохранить свежесть дерева надолго, сообщает Zakon.kz.
Сразу после покупки хвои не стоит заносить ее в тепло - лучше оставить на прохладном балконе или в коридоре.
Выбирая место для установки новогоднего символа, избегайте близости отопительных приборов, советуют в материале "Белновости".
Желательно "посадить" елку в емкость с песком или водой, так иголки дольше не будут осыпаться.
Важно! Вода ни в коем случае не должна быть горячей, идеально подойдет отстоянная комнатной температуры.
Материал по теме
Где и за сколько можно купить елку в Алматы
Гирлянду тоже необходимо подбирать с особенной тщательностью. Светодиодные, выделяющие меньше тепла фонарики подойдут куда лучше ламп накаливания.
17 декабря в Астане на территории Международного выставочного центра EXPO зажгли главную елку.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript