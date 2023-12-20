Какие удобства созданы в Таразе для людей с особыми потребностями

В ежегодных Посланиях главы государства Касым-Жомарта Токаева особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями.

Согласно закону "О социальной защите лиц с инвалидностью Республики Казахстан" повсеместно должны быть созданы условия для беспрепятственного посещения людей с инвалидностью необходимых для них объектов. Об этом нередко говорится и на встречах акима города Тараз с населением. Просьбы и пожелания граждан не остаются без внимания.

Фото: пресс-служба акимата города Тараз

В областном центре проделана немалая работа в этом направлении. Так, недавно корпоративный фонд "Шапагат" установил электронные пандусы в подъездах ряда домов микрорайона "Улы дала" (15-й) и жилого массива "Арай-2". Если говорить точнее, пандусы установленв в домах №1038/2, №1193/7, №1127/17 микрорайона "Улы дала" и в домах №18 и №1 массива "Арай-2". Лицам с ограниченными возможностями, проживающим в этих домах, теперь стало намного легче передвигаться.

Сегодня аким города Тараз Бакытжан Орынбеков побывал в домах, где установлены электронные пандусы, ознакомился с их работой, побеседовал с жителями.

"Вопрос установки пандуса нами неоднократно поднимался на встречах с акимом. Мы с супругой ограничены в движении. Без пандуса она не в состоянии выйти на улицу. Хорошо, что нашу просьбу услышали и установили пандус. Для нас это огромная помощь. Поэтому хочу выразить благодарность руководству города за заботу о людях с ограниченными возможностями", – сказал при встрече житель микрорайона "Улы дала", инвалид 1-й группы Ернар Сертеков.