Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Костанае тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме

В Костанае тепло в квартиры и социальные объекты подаются в штатном режиме Фото: freepik
20 декабря в микрорайоне Аэропорт города Костанай произошел порыв на тепловой сети. По информации акимата, в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений согласно плану. Работы будут завершены в течение дня.
В настоящее время тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме. При устранении порыва жильцы не почувствуют изменений в температурах.

Возмущений среди жителей данного микрорайона нет.

Читайте также

Зимний туристический сезон открыли в Акмолинской области
Зимний туристический сезон открыли в Акмолинской области
Свыше сорока лет посвятил спорту Кокшетауский тренер Владимир Светличный
Свыше сорока лет посвятил спорту Кокшетауский тренер Владимир Светличный
Айсулу Омарова
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
В центре Алматы снесли торговые павильоны
В центре Алматы снесли торговые павильоны
37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: