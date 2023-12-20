В Костанае тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме
Фото: freepik
20 декабря в микрорайоне Аэропорт города Костанай произошел порыв на тепловой сети. По информации акимата, в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений согласно плану. Работы будут завершены в течение дня.
В настоящее время тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме. При устранении порыва жильцы не почувствуют изменений в температурах.
Возмущений среди жителей данного микрорайона нет.
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