В Костанае тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме

Фото: freepik

20 декабря в микрорайоне Аэропорт города Костанай произошел порыв на тепловой сети. По информации акимата, в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений согласно плану. Работы будут завершены в течение дня.

В настоящее время тепло в квартиры и социальные объекты подается в штатном режиме. При устранении порыва жильцы не почувствуют изменений в температурах.

Возмущений среди жителей данного микрорайона нет. Читайте также Зимний туристический сезон открыли в Акмолинской области Свыше сорока лет посвятил спорту Кокшетауский тренер Владимир Светличный

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