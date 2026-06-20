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События

Новый облик Алаколя: как искусственный интеллект меняет безопасность и сервис

новый облик Алаколь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 20:53 Фото: пресс-служба акимата области Абай
По поручению главы государства в области Абай особое внимание уделяется развитию туристического потенциала, модернизации инфраструктуры и созданию комфортных и безопасных условий для отдыха граждан и гостей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В числе приоритетных направлений обозначено комплексное развитие побережья озера Алаколь как одного из крупнейших туристических центров страны.

По инициативе акима области Абай Берика Уали в текущем году наряду с благоустройством побережья особое внимание уделяется вопросам общественной безопасности, цифровизации туристической инфраструктуры и повышению качества сервиса. В рамках этой работы реализуются современные технологические решения, направленные на создание комфортной и безопасной среды для отдыхающих, а также обеспечение эффективного управления туристической территорией.

За последние годы Алаколь уверенно вошел в число самых популярных туристических направлений Казахстана. Каждое лето сюда приезжают сотни тысяч отдыхающих со всех уголков страны и зарубежья. Вместе с ростом туристического потока растут и требования к качеству отдыха, безопасности и уровню предоставляемых услуг.

новый облик Алаколя, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 20:53

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Сегодня развитие Алаколя выходит на новый этап. Если раньше главными преимуществами озера считались его уникальная природа и целебные свойства воды, то теперь к ним добавляются современные технологические решения, которые делают отдых более безопасным и комфортным.

Одним из ключевых проектов стало внедрение интеллектуальной системы видеонаблюдения. На побережье установлены 224 камеры, оснащенные технологиями искусственного интеллекта, которые работают в режиме 24/7. Однако речь идет не просто о расширении сети наблюдения. Фактически формируется новая цифровая система управления общественной безопасностью.

В отличие от традиционных камер, которые лишь фиксируют происходящее, современные комплексы способны самостоятельно анализировать ситуацию. Искусственный интеллект выявляет скопления людей, фиксирует нестандартные ситуации, помогает оперативно обнаруживать нарушения общественного порядка и своевременно информировать ответственные службы.

новый облик Алаколя, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 20:53

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Главная задача системы заключается не только в реагировании на происшествия, но и в их предупреждении. Именно такой подход сегодня считается наиболее эффективным во многих туристических центрах мира.

Особое внимание уделено безопасности на воде. В летний сезон акватория Алаколя ежедневно принимает тысячи отдыхающих, поэтому контроль за соблюдением правил купания имеет особое значение.

С помощью видеоаналитики система отслеживает перемещение людей в воде и определяет случаи выхода за пределы безопасной зоны. При возникновении потенциальной опасности автоматически включаются интеллектуальные громкоговорители, которые предупреждают отдыхающих о необходимости вернуться в разрешенную зону купания. Это позволяет оперативно предотвращать чрезвычайные ситуации и существенно облегчает работу спасательных служб.

Новые технологии используются не только для обеспечения безопасности, но и для сохранения уникальной природы озера.

В соответствии с инициативами акима области Абай Берика Уали особое внимание уделяется вопросам благоустройства и экологической культуры. В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" и идеологемы "Закон и порядок" интеллектуальная система напоминает отдыхающим о необходимости соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.

Более того, элементы видеоаналитики способны фиксировать случаи загрязнения общественных территорий и транслировать соответствующие предупреждения. Такой подход направлен прежде всего на формирование культуры ответственности, когда чистота поддерживается не только благодаря контролю, но и благодаря осознанному отношению самих граждан.

новый облик Алаколя, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 20:53

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Цифровые решения помогают укреплять и общественную дисциплину. Через систему умных громкоговорителей регулярно транслируются напоминания о правилах безопасности, общественного порядка и уважительного отношения к окружающим. Это делает технологии не просто инструментом наблюдения, а полноценным элементом профилактической работы.

Важной частью модернизации стало и развитие телекоммуникационной инфраструктуры. Для современного туриста качественная связь является такой же необходимостью, как удобное размещение или транспортная доступность.

В преддверии туристического сезона на побережье впервые была проложена волоконно-оптическая линия связи. Дополнительно установлены новые антенно-мачтовые сооружения и расширены мощности мобильных сетей. В результате количество базовых станций операторов связи увеличилось с двух до шести, что позволило значительно улучшить качество мобильной связи и доступа к интернету.

Сегодня лучшие туристические регионы мира развиваются именно по пути цифровизации. Безопасность, комфорт, сервис и экологическая ответственность все чаще обеспечиваются с помощью современных технологий. Алаколь уверенно следует этому тренду.

Интеллектуальные камеры, умные громкоговорители, системы видеоаналитики и современная связь становятся частью новой инфраструктуры озера. Все это направлено на создание безопасной, комфортной и современной среды для отдыхающих.

В результате Алаколь постепенно превращается не просто в популярную курортную зону, а в один из первых примеров интеллектуального туристического пространства в Казахстане, где современные технологии работают на благо людей, обеспечивая безопасность, комфорт и высокий уровень сервиса.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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