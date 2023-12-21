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В СКО врачам удвоили надбавки

В СКО врачам удвоили надбавки Фото: управление здравоохранения СКО
Выбравшие работу в селе медицинские кадры теперь получат поддержку от государства в размере пяти миллионов тенге. Увеличив надбавки, в регионе планируют решить проблему дефицита врачей узких специальностей.

Ирина Ибраева – уроженка Северного Казахстана. Вместе с мужем много лет назад уехала жить в столицу. Недавно получила предложение вернуться в родные края уже как специалист со стажем.

В СКО врачам удвоили надбавки

Фото: управление здравоохранения СКО

Женщина проработала гинекологом около 30 лет.

"Нам очень нравится Аккайынский район. Люди здесь хорошие. Мы даже не ожидали такую поддержку, которую нам оказали. Получила работу, подъемные, дали дом и помогли сделать ремонт. Выделять деньги для поддержки специалистов – это правильно и грамотно. Когда специалист приезжает на новое место, действительно, надо как-то помочь ему".Ирина Ибраева

На сегодня в регионе вакантны места для 140 специалистов. В основном требуются онкологи, акушеры-гинекологи, хирурги и кардиологи. Власти приняли решение об удвоении надбавки врачам, приезжающим на работу в область. Теперь до трех с половиной миллионов тенге получат врачи при трудоустройстве в городские больницы. До пяти – в сельские медучреждения.

"Плюс к этому, медицинской организацией делается оплата жилья в городе до 50%. Если в районах, то акиматы обеспечивают их жильем. Кроме этого, на усмотрение главного врача сверху даются подъемные пособия", – объяснил заместитель руководителя Управления здравоохранения СКО Нуржан Таганиязов.

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