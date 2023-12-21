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Досаев пожаловался на пробки в Астане

Казахстан Астана Досаев Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК 21 декабря 2023 года, комментируя проблему пробок, сравнил южную столицу с Астаной. Он отметил, что и в столице есть проблемы с пробками, с которыми он лично столкнулся, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проблемы транспортного каркаса города зреют уже не первый год. В Алматы работу по мастер-плану транспортного каркаса города хотят завершить до 2030 года.

"Любые крупные города и мегаполис имеют такое свойство. Поверьте, хочу сказать, что Алматы – это не самый плохой (город в плане. – Прим. ред.) пробок, мы сталкиваемся и здесь в Астане... Не знаю, сколько времени мы потратили здесь. Это нормально, быстрорастущие города имеют такое свойство. Поэтому сбалансировать развитие транспортной инфраструктуры и развития города – это самая главная задача акимата Алматы".Ерболат Досаев

Он добавил, что большое внимание сейчас уделяют развитию большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). В ближайшие два года планируется завершить работу по оставшимся пяти радиальным дорогам на выходе к БАКАД. Четыре внутренние магистральные улицы должны быть приведены в порядок, расширены, пробиты до границы города.

"Также, конечно же, в транспортном каркасе самое главное – скоростной общественный транспорт, новые линии БРТ. В следующем году мы намерены начать проект по ЛРТ, 26 км, связывающие восточную и западную части города, перехода автобусов от дизельного на газовые. Это все поможет, я думаю, решению проблем. Кроме этого, расширение самой дорожной инфраструктуры является очень важным моментом. Вы знаете, у нас 593 светофора в городе. 93 из них – умные, автоматизированные, остальные нужно привести в порядок. Почти 485 или 490, в следующие два года мы хотим привести в порядок и организованное управление дорожным движением поможет снять проблемы где-то на 20% по графику, 25% – по плотности передвижения".Ерболат Досаев

Сегодня в Алматы ежедневно въезжает в среднем 250 тыс. машин. В пиковые дни – 300 тыс. машин.

"Поэтому надо город разгружать, привести в порядок. Основная работа будет нацелена именно на сбалансирование и ускоренное развитие скоростного общественного транспорта".Ерболат Досаев

Ранее аким рассказал, когда в Алматы полностью решат проблему с нехваткой дорог.

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