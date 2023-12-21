Казахстан перед лицом критического дефицита воды: актуальный анализ и решения

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин выступил с докладом на тему "Анализ эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий", сообщает Zakon.kz.

По его словам, ни для кого не секрет, что водный вопрос – один из самых чувствительных для страны. В виду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.

"По оценкам экспертов, Казахстан расходует 25 миллиардов кубометров природных водных ресурсов в год. Из них 21 миллиард идет на потребление, остальные 4 миллиарда теряются в полях. К сожалению, расход воды за последние годы вырос на 48 процентов. Ситуация очень тревожная". Едил Жанбыршин

Жанбыршин остановился на некоторых системных проблемах в сфере водных ресурсов.

Первое. Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой не может до конца решиться уже 20 лет.

"Мы замораживаем восприятие различных программ. На них напрямую из бюджета выделено 1,5 трлн тенге. Однако до сих пор 51 процент сельских жителей не имеет доступа к чистой питьевой воде, а 36 процентов сельских жителей не имеют централизованных систем водоснабжения. В 21 веке в зимнее время люди носят воду на ручных тележках, в бидонах". Едил Жанбыршин

Второе. Основным потребителем водных ресурсов является сельское хозяйство. Потери воды в агропромышленных комплексах достигают 40 процентов.

Причина в том, отметил он, что за 30 лет ирригационные каналы полностью изношены, оставаясь бесхозными и без своевременного ремонта.

"Следующая проблема – очень низкий уровень использования водосберегающих технологий в этой области. У нас почти не применяются методы капельного орошения. Только на 14 процентах освоенных земель используются водосберегающие технологии. Например, Израиль, который не имеет плодородных земель, развивая сельское хозяйство на камнях и песке, использует всего 6 кубометров воды на 1 гектар благодаря экономному расходованию воды. Мы тратим на такую площадь вдвое больше воды". Едил Жанбыршин

Третье. В ближайшие пять лет мы планируем удвоить валовой внутренний продукт страны. Для этого необходимо развивать производство. А одним из основных ресурсов производства является вода. Сейчас, если предприятия потребляют 28 процентов наших водных ресурсов, то в ближайшие 5 лет эта цифра вырастет как минимум в 1,5 – 2 раза.

"Поэтому вопрос повторного использования воды на производстве следует закрепить законом в обязательном порядке. Ведь сегодня только 30 процентов промышленных предприятий в стране повторно используют воду. Яркий пример: даже автомоечные пункты до сих пор не наладили повторное использование воды. А многие из них моют машины питьевой водой. Сколько воды тратится впустую". Едил Жанбыршин

Четвертое. Наши степи весной превращаются в озера, а летом – в пустыню. Эта проблема, хотя и повторяется каждый год, до сих пор не решена. Наши ресурсы в буквальном смысле уходят в песок. Паводковые, снеговые, дождевые воды – это тоже дар природы. Мы должны принимать все это за наши внутренние запасы воды.

"В большинстве регионов Китая, Аргентины, Бразилии, арабского мира и Ближнего Востока каждая капля осадков используется как для питья, так и для производства. Например, немецкий аэропорт Франкфурта экономит один миллион кубов воды в год благодаря системе использования дождевой воды. Мы даже не используем талую воду в нашей столице. Кроме того, канализация, сточные воды также на 100 процентов перерабатываются и используются многими странами мира, такими, как Сингапур. А у нас всего 2,5 процента повторного использования воды". Едил Жанбыршин

Пятое. Одним из видов водных ресурсов Казахстана являются грунтовые воды. По имеющимся данным, запасы пресной воды в стране составляют 43 млрд кубометров. Но эта информация не актуализировалась со времен Советского Союза. Поэтому для государства очень важно пересмотреть и оценить конкретные запасы грунтовых вод.

"Кроме того, как отметили мои коллеги, депутаты Аскар Садыков и Каракат Абден, в регионах происходит деградация грунтовых вод и их неэкономичное использование. Запасы грунтовых вод наравне с нефтью, газом, ураном необходимо считать стратегическими запасами страны. Их охрана и экономия – важнейшая задача! Управление грунтовыми водами также имеет недостатки. Для системной реализации управления этими важными ресурсами было бы разумно передать полномочия по управлению грунтовыми водами только что созданному Министерству водных ресурсов. Новый министр водных ресурсов Нуржан Молдиярович также высказал свою позицию". Едил Жанбыршин

Еще одна серьезная проблема обмеление Каспийского моря.

Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов. Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды.

Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба.

Шестое. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил построить 20 новых плотин и модернизировать 3,5 тыс. км каналов для решения проблемы дефицита воды.

"Но, судя по слабым действиям сегодняшнего правительства, в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена полностью. Подводя итог, хочу напомнить, что в результате политических реформ в стране Высшая аудиторская палата должна два раза в год отчитываться перед Мажилисом. Это норма, закрепленная нашей Конституцией". Едил Жанбыршин

Он подчеркнул, что одна из основных функций Высшей аудиторской палаты – проведение государственного аудита эффективного расходования бюджетных средств.

"Поэтому в дальнейшем каждый из ваших отчетов по поднятой проблеме должен быть всесторонне, масштабно, глубоко изучен и рассмотрен на общегосударственном уровне. Ведь вы поднимаете их с трибуны законодательной власти – Парламента. А правительство, в первую очередь, должно взяться за превращение идеологии водосбережения в национальную идею, как выразился президент. Для этого важно использовать весь наш потенциал. Водосберегающие технологии внедряются очень медленно, черепашьими шагами. Необходимо всесторонне, систематически заниматься кадровыми вопросами, поднятыми сегодня депутатами, вопросами снабжения питьевой водой, водосбережения, трансграничной водной дипломатии, справедливых тарифов на воду, повторного использования воды, общегородской цифровизации, правильного использования грунтовых вод". Едил Жанбыршин

В заключении Жанбыршин обратился к правительству.

"У меня на руках десятки конкретных предложений для вас. Если вы реализуете хотя бы их, очевидно, что некоторые проблемы с водой будут решены. Как говорил наш мудрый народ: "Судың да сұрауы бар!" – "И за воду есть спрос!" Едил Жанбыршин

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать "водного голода" в будущем.