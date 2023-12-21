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Стоит ли казахстанцам ожидать "водного голода"

Стоит ли казахстанцам ожидать "водного голода" Фото: phxere
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в кулуарах Cената 21 декабря 2023 года рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать "водного голода" в будущем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане ежегодно формируется более 100 кубокилометров воды. Из них 54% – на территории Казахстана, 46% республика получает по трансграничным рекам.

"На сегодняшний день используем 25 кубокилометров воды, из них 65% – на сельское хозяйство, 25% потребляют промышленные предприятия и чуть более 5% уходит на коммунально-бытовые нужды. Об этом прогнозе много говорят, и чтобы предотвратить дефицит воды, министерством с каждым регионом разработан комплексный план по строительству новых водохранилищ, восстановлению и проведению реконструкции существующих ГЭС, восстановлению и ремонту ирригационных систем и величению доли влагосберегающих технологий в сельском хозяйстве", – заявил министр.

Министр отметил, что решение этих вопросов позволит к 2030 году накопить и сэкономить до 10 тысяч кубокилометров воды.

На уточняющий вопрос журналистов о том, может ли он пообещать, что "водного голода" в Казахстане не будет, Нуржигитов коротко ответил: "В ближайшей перспективе мы этого не видим".

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Днем ранее, 20 декабря 2023 года, Нуржигитов высказал мнение о том, нужно ли повышать тарифы на питьевую воду.

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