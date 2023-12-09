Прокуратура Алматы помогла двум крупным инвесторам

Прокуратура южного мегаполиса оказала помощь двум инвесторам при решении различных административных барьеров, сообщает Zakon.kz.

Первый случай пришелся на Наурызбайский район: правовую помощь оказали инвестору ТОО "Багдар ЛТД" (стекольный завод, сумма проекта составляет 2,4 млрд тенге), который столкнулся с проблемой при трудоустройстве граждан оказывающих строительные работы.

"Предприниматель не мог получить разрешение для своих работников, уполномоченный орган затягивал принятие решения под предлогом неполноты представленных документов. В действительности, документы соответствовали установленному перечню и требованиям законодательства", - рассказали в прокуратуре.

По итогам организованной встречи с инвестором на базе уполномоченного органа и дачи конкретных поручений об оказании правовой помощи работники ТОО были трудоустроены.

В другом случае, разрешена проблема инвестора ТОО "INDUSTRIAL PLACE" (парк для субъектов легкой промышленный, сумма проекта 500 млн тенге), в части получения справки об отсутствии зеленых насаждений.

"В частности, предприниматель обратился с письмом в Управление экологии и окружающей среды для получения соответствующей справки, на что получил отказ".

Для оперативного решения вопроса инициировано совещание на площадке Фронт-офиса прокуратуры с участием руководства Управления и директора ТОО "Industrial Place".

По результатам указаний, данных прокурором, справка выдана, разрешение одобрено.

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Если вы инвестор и у вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во Фронт-офис прокуратуры города Алматы (ул.Желтоксан,189).

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