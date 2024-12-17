Как казахстанцы будут отдыхать в 2025 году

2024 год близится к завершению, и через 14 дней наступит новый, 2025 год. В связи с этим корреспондент Zakon.kz решил посчитать, сколько дней будут отдыхать жители Казахстана в будущем году.

Согласно календарю, в 2025 году у казахстанцев будут дополнительные дни отдыха, так как некоторые праздники выпадут на выходные, которые, соответственно, будут перенесены.

В январе на Новый год будем отдыхать четыре дня (1, 2, 3 и 4 января). Затем в воскресенье, 5 января, – рабочий день. А на вторник, 7 января, выпадает Рождество, а значит это будет дополнительный день отдыха.

В марте в Казахстане отметят сразу два праздника, в связи с этим будут и переносы. Международный женский день 8 марта выпадает на субботу, поэтому дополнительным выходным днем будет понедельник, 10 марта. На Наурыз будем отдыхать пять дней подряд (21, 22, 23, 24 и 25 марта).

В мае, возможно, для удобства граждан будут переносы выходных и рабочих дней, так как День единства народа Казахстана выпадает на четверг, 1 мая, День защитника Отечества – на среду, 7 мая, и День Победы – на пятницу, 9 мая.

В июне плюсом к выходным субботам и воскресеньям будет Курбан айт, который выпадает на пятницу, 6 июня.

В июле казахстанцы отдохнут три дня подряд (5, 6 и 7 июля). Это связано с тем, что День столицы выпадает на воскресенье, в связи с чем у граждан будет дополнительный выходной день – понедельник.

Также будет перенос выходного дня на День Конституции, который выпадает на субботу, 30 августа. В связи с этим дополнительным выходным будет понедельник, 1 сентября.

Дополнительный выходной у казахстанцев будет и в октябре, так как День Республики выпадает на субботу, 25 октября. Это значит, что понедельник, 27 октября, будет дополнительным выходным.

А декабрь тоже порадует граждан дополнительным выходным во вторник, 16 декабря, так как в этот день в Казахстане будут праздновать День Независимости.

Таким образом, в 2025 году из 365 дней казахстанцы будут отдыхать 118 дней.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что, согласно п. 3 ст. 85 Трудового кодекса РК, в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни, предусмотренные п. 5 ст. 84 Трудового кодекса РК, уполномоченный орган по труду вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.