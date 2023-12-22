Эксперт о дизайн-коде: Шаг на пути самоидентификации Алматы

Коммуникативный дизайнер Татьяна Гекова поделилась своим мнением касательно нового Дизайн-кода Алматы.

Напомним, проект документа опубликован на сайте "Открытые НПА", а после будет рассмотрен депутатами маслихата города.

Фото: из личного архива эксперта

Она отметила, что в Научно-исследовательском институте "Алматыгенплан", занимавшемся разработкой проекта, сформировалась креативная команда профессионалов с глобальным видением.

"В работе над проектом в первую очередь были проведены комплексные исследования, включая анкетирование горожан и сбор данных "в полях", то есть работа с простыми жителями конкретных районов. Затем аналитики систематизировали разрозненные данные и только потом приступили к работе проектировщики. Теперь настал этап реализации, где власти и бизнес должны действовать совместно". Татьяна Гекова

По мнению Татьяны Гековой, в этом вопросе также важен крепкий тандем "государство – гражданин".

"По сути, что такое дизайн-код? Это свод норм визуальной коммуникации, соответствующих уникальности города, правила-подсказки, единые для всех участников городской жизни. Его цель – сформулировать и затем транслировать аутентичность Алматы через индивидуальные особенности города. Гибкие ограничения, основанные на науке и интересах всех для общей комфортной среды. Это практичность, экологичность проживания и работы, эстетика, безопасность. И, в итоге – психологический комфорт горожан как приоритет", – подчеркивает эксперт.

По ее словам, это понятные и выверенные рамки стиля для качественной свободы в разработке собственного дизайна вывесок, элементов фасадов, носителей информации, навигации, освещения, городской мебели, озеленения, как составляющей единого стиля большого города.

Фото: Максим Золотухин

"Этот проект – колоссальная проектная работа с обратной связью большой команды специалистов. Дизайн-код Алматы – это первая ласточка всеобщего грамотного проектирования с анализом текущей ситуации "снизу" и понимание, куда приведут все действия в будущем. Среда воздействует на людей, и отсутствие проектирования приводит к социальному напряжению. Люди воздействуют на среду. И эти люди – мы с вами!", – говорит дизайнер.