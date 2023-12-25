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Впервые дизайн-код Алматы будет охватывать все аспекты визуального оформления города – эксперт

Впервые дизайн-код Алматы будет охватывать все аспекты визуального оформления города – эксперт Фото: из личного архива Лауры Аухадиевой
Проект "Дизайн-код Алматы" представляет собой динамичный подход к развитию городской среды, отражающий последние тенденции в архитектуре и дизайне. Такое мнение выразила ассистент профессора факультета "Архитектура" Казахской головной архитектурно-строительной академии Лаура Аухадиева.
Она отметила, что проект "Дизайн-код Алматы", опубликованный на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения – это единый, структурированный, продуманный документ, охватывающий все сферы устройства городской среды.
"В условиях ускоренного роста населения, сбалансированность между экономическим ростом и качеством жизни становится более значимым приоритетом города. Сегодня для горожан важен не только комфорт в материальном плане, но и эстетическом. Дизайн-код демонстрирует детализированный подход к каждому аспекту в формировании городской среды", – считает архитектор.
Лаура Аухадиева отмечает, что принципы и философия "Дизайн-кода Алматы" акцентируют на себе высокую значимость сохранения уникальности города, взаимодействия между его жителями и внедрением современных технологий.
"Разработчиками проекта проведен глубокий анализ и уделено внимание деталям, что является неотъемлемым элементом его успешной реализации. Основываясь на фундаментальных научных исследованиях и широкомасштабных общественных консультациях, проект занимает ведущую роль в контексте эффективного управления городским пространством. Он должен стать основным инструментом для взаимодействия горожан, властей и бизнеса", – сказала спикер.
Она добавила, что предыдущие проекты затрагивали только старый центр города и не были до конца имплементированы.

Впервые дизайн-код Алматы будет охватывать все аспекты визуального оформления города – эксперт

Фото: Даурен Исаев


"Нынешний же документ охватывает весь город, все аспекты от оформления фасадов и указателей, до уличной мебели и озеленения. Новый Дизайн-код города – это долгожданный документ, призванный обеспечить грамотную и долговременную организацию комфортной, современной и технологичной городской среды", – заключила архитектор.

Впервые дизайн-код Алматы будет охватывать все аспекты визуального оформления города – эксперт

Фото: Максим Золотухин

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