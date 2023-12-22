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Стрельба в Праге: Токаев выразил соболезнования президенту Чехии

Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 декабря 2023 года направил телеграмму соболезнования президенту Чехии Петру Павлу, сообщает Zakon.kz.

Телеграмму с соболезнованиями Касым-Жомарта Токаева опубликовала пресс-служба Акорды. 


"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди Ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

О стрельбе на площади Яна Палаха в Праге стало известно ранее в этот же день, 21 декабря. СМИ опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

Вскоре полиция Чехии сообщила, что стрелявший был нейтрализован. Всего в результате стрельбы погибло как минимум 11 человек вместе со стрелявшим, еще 24 человека получили ранения.Поделиться:

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