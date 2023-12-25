Шестилетняя карагандинка блеснула на шоу "Лучше всех"

Шестилетняя Севиль Оспантаева из Караганды выступила на телепроекте Первого канала "Лучше всех", сообщает Zakon.kz.

Девочка покорила сердца телезрителей, продемонстрировав танцевальный талант.

Как отмечено в публикации Inkaraganda.kz, Севиль в будущем хочет стать актрисой и художником. Девочка уже популярна в соцсетях: ее видео набирают 150 тысяч лайков.

Мама Севиль в подписи к публикации с танцем дочери отметила:

"Севиль выступила на все 200% она влюбила в себя всю съемочную группу и весь зал зрителей".

В сентябре 2023 года сообщалось о жительнице Кокшетау Асем Гордиенко. Она выступила с песней Юрия Шатунова "Белые розы" на вечернем шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей".

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