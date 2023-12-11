Максиму Галкину нашли замену в шоу "Лучше всех!"

Телеведущая Жанна Бадоева станет новой ведущей шоу "Лучше всех!" на "Первом канале". Ранее ведущим детской передачи был юморист Максим Галкин, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Телезрителю Бадоева известна по шоу "Орел и решка" и "Жизнь других".

Кроме того, как отмечено в различных СМИ, продюсеры уверены, что ее жизнерадостность станет отличным дополнением к шоу.

Другие подробности пока не известны.

"Лучше всех!" – детское телевизионное шоу талантов, куда приглашаются юные участники от трех до 12 лет.

"Если ваш ребенок проявляет экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше всех поет, танцует, показывает фокусы или чеканит мяч, и кроме того, не боится сцены и не лезет за словом в карман, значит, вам сюда!" – сказано в описании к передаче.

Напомним, что в октябре 2022 года Галкин с семьей улетели из России в Израиль. 9 октября 2023 года ведущий записал обращение к фанатам и поделился подробностями переезда.

Несмотря на переезд и постоянные слухи вокруг звездной семьи Галкин продолжает гастролировать по миру и собирать концертные залы. Кроме того, не так давно организатор концертов и продюсер Евгений Морозов отметил, что у Галкина все замечательно.