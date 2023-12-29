В Алматы утвержден дизайн-код города

Депутаты очередной XIII сессии Маслихата VIII созыва сегодня утвердили дизайн-код Алматы, который определяет порядок формирования архитектурного стиля мегаполиса с учетом исторических, ландшафтноприродных особенностей и современных потребностей горожан.

В ходе выступления заместитель акима города Аскар Амрин подчеркнул, что данный документ решает двойную задачу: сохранение уникального исторического облика и создание образа будущего мегаполиса, соответствующего мировым тенденциям.

"Дизайн-код Алматы – это свод правил и принципов по формированию городской среды для создания гармоничного мегаполиса, комфортного для проживания горожан". Аскар Амрин

Он представляет собой набор приложений, каждое из которых описывает отдельное направление: наружная информация, навигация, уличная мебель, озеленение, фасады, ограждения, освещение. Внедрение дизайн-кода в городское пространство Алматы стало результатом обширных обсуждений и совместных усилий городского сообщества.

Фото: Даурен Исаев

В рамках разработки дизайн-кода проведен анализ международного опыта, был изучен международный опыт, в частности Сеула, Праги, Мельбурна, Москвы и Астаны, учитывались рекомендации управлений туризма, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экологов, экспертов по инклюзии. Также было организовано 15 проектных семинаров с экспертами, в рамках исследования "Анкета горожанина" получено более 13 тыс. анкет жителей нашего города.

"Более 50% респондентов – это алматинцы, живущие здесь с рождения. В процессе обсуждений и доработки дизайн-код был улучшен и адаптирован таким образом, чтобы он максимально отвечал потребностям и ожиданиям городского сообщества", – сказал замакима Алматы.

В ответ на потребности горожан и предпринимателей аким города Ерболат Досаев поручил внедрять дизайн-код поэтапно. Переходной период в 1,5 года обеспечит гибкую адаптацию к новым стандартам.

"Для новых объектов будет действовать полный объем рекомендаций и требований. К уже существующим объектам будем подходить комплексно, чтобы поощрять предпринимателей добровольно и проактивно внедрять принципы дизайн-кода и тем самым улучшать облик нашего города", – подчеркнул заместитель акима.

В свою очередь архитектор Эльдар Хасанов отметил, что для него, как горожанина и специалиста в области архитектуры важен тот факт, что перед разработкой проекта проводились масштабные исследования и учитывалось мнение рядовых людей.

"Документ принят, теперь можно ожидать упорядоченного развития города в ближайшем будущем. Уверен, что, когда полезные новшества будут вшиты в ткань города, жители почувствуют разницу и поддержат данный проект". Эльдар Хасанов

По мнению другого специалиста Владислава Слудского, документ содержит детальную спецификацию элементов городского пространства, с которыми миллионы людей взаимодействуют каждый день, как эстетически, так и функционально.

"Хорошая новость состоит в том, что документ можно дорабатывать и дальше, это не истина в последней инстанции, но скорее, некое начало диалога города и его жителей, на которых также частично лежит ответственность за создание комфортной городской среды", – подытожил он.