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Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 26-28 декабря Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 26 по 28 декабря 2023 года.

Согласно прогнозу, в столице и двух крупнейших городах страны ожидаются осадки.

В Астане:

  • 26 декабря – облачно, временами осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°C;
  • 27 декабря – переменная облачность, временами снег, гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°C, днем 0-2°C;
  • 28 декабря – переменная облачность, временами снег, гололед, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°C, днем 0-2°C.

В Алматы:

  • 26 декабря – переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +4+6°C;
  • 27 декабря – облачно, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C;
  • 28 декабря – переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +5+7°C.

В Шымкенте:

  • 26 декабря – переменная облачность, осадки, ночью и утром сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, западный 8-13, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +6+8°C;
  • 27 декабря – переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C;
  • 28 декабря – переменная облачность, ночью временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +10+12°C.

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