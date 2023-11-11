Иран потребовал ввести санкции в отношении Израиля

Президент Ирана Ибрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля, включая эмбарго на поставки нефти в еврейское государство, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил, выступая на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде по ситуации в секторе Газа.

Кроме того, он призвал прекратить военные действия в секторе.

"Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска", – цитируют президента РИА Новости.

Более того, он выразил благодарность ХАМАС за сопротивление.

"Нет другого пути, кроме сопротивления Израилю. Мы целуем руки ХАМАС за его сопротивление израильскому режиму", – сказал Раиси.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа. На границе между сектором Газа и Египтом открыли единственный пункт прохода, через него осажденный анклав покинули несколько сотен человек.



10 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль установит полный контроль безопасности в секторе Газа и демилитаризирует анклав после ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.

По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, которую он озвучивал 6 ноября, 76 казахстанцев продолжают оставаться в секторе Газа.

7 ноября замгендиректора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин заявила, что ее страна не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС.

Согласно последним данным свыше 11 тыс. человек погибли в секторе Газа. В число погибших входят 4506 детей. Еще 27 490 человек получили ранения.