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В Шымкенте по просьбе горожан восстановили сквер

сквер Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте вновь открылся сквер "Спутник" в центре города, и для шымкентцев появилась еще одна зона отдыха, сообщает Zakon.kz.

Сквер, расположенный на пересечении улиц А.Байтурсынова и Туркестанской, ранее был одним из любимых мест отдыха горожан. В первые годы после обретения независимости место сквера было передано предпринимателям и были построены торговые объекты.

сквер

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Однако коммерческие объекты вызывали недовольство со стороны населения. Кроме того, предприниматели решили построить там современный торговый центр, но жители хотели, чтобы их окружали комфортная среда, чистый воздух и благоприятное место отдыха.

открытие сквера

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Реализация концепции президента страны "Слышащее государство", своевременное исполнение требований и обращений жителей - одно из главных направлений работы акимата. На основании этой концепции, учитывая пожелания граждан, было принято решение о восстановлении сквера.

сквер

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На территории сквера высажено около 100 саженцев различных деревьев: ивы, березы, акации, платана, дуба, каштана. Здесь особенно гармонично сочетаются светильники в стиле хай-тек, уютные навесы и качели. Дополнением к оригинальному дизайну идут входные арки домов "под старину", отделанные петроглифами. 2000 кв. м тротуаров и дорожек выложены мраморной крошкой, на площади 2200 кв. м уложен газон.

открытие сквера

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Работы по восстановлению и благоустройству сквера осуществлялись в течение одного месяца под неусыпным контролем неравнодушных граждан, болеющих душой за развитие и процветание города.

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