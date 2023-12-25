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Неэффективное использование комплексов "АвтоУраган-МС" выявили в Жамбылской области

камера дорожного наблюдения Фото: pixabay
Прокуратурой Жамбылской области установлены факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС". Комплекс должен распознавать номерные знаки и осуществлять фотовидеофиксацию, но фактически выявлял только одно правонарушение, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Жамбылской области состоялось заседание координационного совета по вопросу "Эффективность взыскания административных штрафов, в частности сумм, наложенных с помощью специальных технических средств контроля и измерений".

"Установлены факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС". Данный комплекс должен проводить автоматическую фотовидеофиксацию окружающих транспортных средств для выявления 16 видов нарушения правил дорожного движения. Однако фактически указанным комплексом на территории области фиксируется только один вид нарушения – превышение скорости", – отмечается в информации.

В период 2022-2023 годов Департаментом полиции области приобретено 15 мобильных комплексов.

Стало известно, что для полноценной работы комплекса необходима электронная карта с отображением зон действия соответствующих дорожных знаков. По указанным фактам прокуратурой области внесен акт прокурорского реагирования о необходимости принятия соответствующих мер.

На заседании прокурор Жамбылской области высказался о неэффективность взыскания административных штрафов с владельцев иностранных автотранспортных средств.

"Результаты прокурорской проверки свидетельствуют, что с 2021 года по сегодняшний день по 56,9 тыс. правонарушениям на территории области, совершенным не установленными иностранными автотранспортными средствами, в бюджет государства не взыскано более 1,4 млрд тенге. Данные материалы отменены в связи с не установлением сведений по нарушителю, соответственно штрафы не взысканы, а правонарушители не привлечены к предусмотренной ответственности".Прокуратура Жамбылской области

В связи с чем прокуратурой области, в целях выявления таких автовладельцев на государственной границе, предложено интегрировать системы "ЕРАП" и "Беркут" для контроля и своевременного реагирования.

Ранее прокуратура Алматы начала досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку национального кино.

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