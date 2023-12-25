Предновогодний парад Аяз ата прошел в Алматы

В Алматы прошел предновогодний парад Аяз ата. Сказочные персонажи прошли маршем по центральным улицам города, поздравляя жителей и гостей мегаполиса с наступающим Новым 2024 годом, сообщает Zakon.kz.

Взяв старт на площади Абая, где установлена главная новогодняя елка, колонна прошла по проспекту Достык до улицы Кабанбай батыра, затем в западном направлении до улицы Панфилова и финишировала на площади "Астана".

Фото: Zakon.kz

Выбор конечной точки маршрута неслучаен – именно здесь 31 декабря состоится главный новогодний концерт, после которого запланирован запуск новогоднего фейерверка.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что по дороге всем прохожим дарили сладости.

Фото: Zakon.kz

"Мы рады, что смогли подарить детям хорошее настроение и в целом незабываемые эмоции. Жители и гости города фотографировались с участниками парада, отвечали на вопросы, рассказывали стихи и получали подарки, сладости. Парад Аяз ата в количестве 60 человек мы проводим уже второй год подряд, и это становится хорошей традицией в преддверии Нового года", – отметили в Управлении культуры Алматы.

Фото: Zakon.kz

Как уточняется, с 21 декабря на площади имени Абая и площади Астана ежедневно проходят концерты с участием известных артистов, live-бэндов и ди-джеев, различные детские конкурсы, игры и интерактивы с аниматорами. С 27 по 31 декабря также в рамках Новогоднего зимнего фестиваля в каждом районе города будут организованы концерты, где выступят Кенжебек Жанәбілов, Мөлдір Әуелбекова, Өмірқұл Айниязов, Алишер Қонысбаев, Райым Уайс, Абай Бегей, Асхат Тарғын, Altair & Abbi, Нұрмұхаммед Жақып, Мұхтар Ханзада, Нұрсұлтан Нұрбердиев, Ақбота-Нұр, Жандос Қаржаубай, Жігер Ауыпбаев, Серік Ибрагимов, Алтынбек Тәшімбетов и другие артисты.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что 20 декабря Алматы начал по-новогоднему преображаться. Уже нарядили самые популярные локации у горожан. Установили и торжественно зажгли главную елку южной столицы. Корреспондент Zakon.kz побывал в сказочных по красоте местах, которые способны вернуть каждого в беззаботное детство.