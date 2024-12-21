Резиденция Аяз Ата, письма Деду Морозу и зажжение елки: как в Усть-Каменогорске прошел парад новогодних героев

Открытие резиденции Аяз Ата, заветные письма с пожеланиями Деду Морозу и, наконец, зажжение огней на главном символе Нового года – так жители Усть-Каменогорска готовятся к встрече 2025 года, сообщает Zakon.kz.

К созданию праздничного настроения в Восточном Казахстане в 2024 году готовились заранее и очень тщательно. Впервые здесь прошел республиканский фестиваль "Аяз Ата, Ақшақар – 2024", причем длился он три дня и начался не в областном центре ВКО.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Первых гостей принял заснеженный Риддер – более 150 Аяз Ата и Ақшақар со всего Казахстана приехали в этом году сюда, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. А еще сказочные герои выбирали родину Деда Мороза.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Деды Морозы с внучками были поражены красотой заснеженных гор и высоченных елей, а крутизну склонов могли еще и сами испытать – каждому выдали лыжи и предложили скатиться вниз. Менее экстремальным участникам предложили полюбоваться красотами с канатной дороги. Равнодушных не осталось.

"Я просто в восторге. Здесь так красиво! Эти горы, небо, лес… А столько снега я вообще никогда не видела", – не сдерживала своего восторга Снегурочка из Западного Казахстана Акерке.

Участники фестиваля единогласно решили, что именно здесь – в сказочных горах Алтая Восточного Казахстана – и должен жить Аяз Ата вместе со своей Ақшақар.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Фестиваль длился три дня, а завершающим моментом стало прибытие всех участников в Усть-Каменогорск, где сегодня вечером они приняли участие в театрализованном представлении в Левобережном парке. Здесь был организован праздник для всех жителей города и открыта резиденция .

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Желающим написать письмо главному детскому волшебнику пришлось даже выстроиться в очередь.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Горожане с удовольствием катались на катке, с горки и фотографировались со сказочными героями.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

"Сегодня привела на праздник детей. Столько Снегурочек и Дедов Морозов сразу никогда не видела, а дети так и вовсе в восторге. Праздник очень хороший. И с погодой повезло, в общем, мы очень довольны!" – отметила жительница Усть-Каменогорска Тасара.

Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан

Праздник продолжился зажжением огней на елке и концертной программой. Организаторы включили обратный отчет, ведь до главного праздника остается всего 10 дней.

Автор: Дмитрий Чжан