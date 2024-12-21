Резиденция Аяз Ата, письма Деду Морозу и зажжение елки: как в Усть-Каменогорске прошел парад новогодних героев
К созданию праздничного настроения в Восточном Казахстане в 2024 году готовились заранее и очень тщательно. Впервые здесь прошел республиканский фестиваль "Аяз Ата, Ақшақар – 2024", причем длился он три дня и начался не в областном центре ВКО.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Первых гостей принял заснеженный Риддер – более 150 Аяз Ата и Ақшақар со всего Казахстана приехали в этом году сюда, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. А еще сказочные герои выбирали родину Деда Мороза.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Деды Морозы с внучками были поражены красотой заснеженных гор и высоченных елей, а крутизну склонов могли еще и сами испытать – каждому выдали лыжи и предложили скатиться вниз. Менее экстремальным участникам предложили полюбоваться красотами с канатной дороги. Равнодушных не осталось.
"Я просто в восторге. Здесь так красиво! Эти горы, небо, лес… А столько снега я вообще никогда не видела", – не сдерживала своего восторга Снегурочка из Западного Казахстана Акерке.
Участники фестиваля единогласно решили, что именно здесь – в сказочных горах Алтая Восточного Казахстана – и должен жить Аяз Ата вместе со своей Ақшақар.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Фестиваль длился три дня, а завершающим моментом стало прибытие всех участников в Усть-Каменогорск, где сегодня вечером они приняли участие в театрализованном представлении в Левобережном парке. Здесь был организован праздник для всех жителей города и открыта резиденция .
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Желающим написать письмо главному детскому волшебнику пришлось даже выстроиться в очередь.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Горожане с удовольствием катались на катке, с горки и фотографировались со сказочными героями.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
"Сегодня привела на праздник детей. Столько Снегурочек и Дедов Морозов сразу никогда не видела, а дети так и вовсе в восторге. Праздник очень хороший. И с погодой повезло, в общем, мы очень довольны!" – отметила жительница Усть-Каменогорска Тасара.
Фото: Zakon.kz/Дмитрий Чжан
Праздник продолжился зажжением огней на елке и концертной программой. Организаторы включили обратный отчет, ведь до главного праздника остается всего 10 дней.
Автор: Дмитрий Чжан