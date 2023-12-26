О чем говорил Токаев с лидерами СНГ в Санкт-Петербурге

Лидеры стран в течение дня в ходе посещения культурных объектов Санкт-Петербурга активно обсуждали двусторонние и международные вопросы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

25 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.

Президент Казахстана принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

