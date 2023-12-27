В "Отбасы банке" ответили на топ вопросов по проекту "Нацфонд – детям"

"Отбасы банк" собрал порядка 50 вопросов от казахстанцев на специальной странице, посвященной проекту "Нацфонд – детям". Она расположена на портале Zakon.kz. Там можно найти всю интересующую информацию, а также ответы на вопросы граждан.

Дополнительно редакция портала подготовила расширенную информацию, которая в первую очередь волнует родителей детей – участников проекта.

Что такое "Национальный фонд – детям"?

Проект "Нацфонд – детям" – это государственная программа, которая стартует с 1 января 2024 года. Благодаря ей на специальный накопительный счет каждому казахстанскому ребенку в возрасте до 18 лет будет начисляться 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Средства будут накапливаться до достижения совершеннолетия без возможности досрочного снятия. В дальнейшем эти деньги можно будет использовать на две цели – улучшение жилищных условий и оплату образования. Снять или забрать эти деньги раньше срока и/или использовать их на свое усмотрение будет невозможно.

Поясним, улучшение жилищных условий подразумевает под собой выкуп жилища с возможностью использования собственных средств, полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа, внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе проведения ремонта, пополнение депозита в "Отбасы банке".

Образовательная цель означает оплату образования, в том числе в зарубежном вузе. Также можно внести накопленные средства в Государственную образовательную накопительную систему для дальнейшей оплаты за образование, в том числе за рубежом. Также этими средствами можно будет оплатить образовательный кредит.

Когда начнутся выплаты?

Первые выплаты дети, которым исполнится 18 лет, смогут получить уже в начале 2024 года. Если вашему ребенку исполнилось 18 лет в 2023 году, то он не сможет участвовать в проекте "Нацфонд – детям". Все граждане старше 18 лет также не смогут принять участие в проекте.

Чтобы открыть накопительный счет, родителям ребенка НЕ нужно будет подавать какие-либо заявки, специально обращаться в банк или в ЕНПФ. Счета будут открываться в ЕНПФ автоматически для каждого ребенка на основании сведений из государственной базы данных "Физические лица". В случае, если родители ребенка находятся в разводе, дополнительных документов или справок не потребуется, так как средства будут начисляться на персональный детский счет. Полученными средствами ребенок сможет воспользоваться самостоятельно по достижении 18 лет.

Информацию о том, является ли ребенок участником программы "Нацфонд – детям", можно получить в своем личном кабинете на портале egov.kz. Регулярные отчеты о начислении средств будут размещаться на официальном сайте пенсионного фонда enpf.kz, где родители смогут найти информацию о поступлениях.

Размеры накоплений и условия использования средств

По условиям программы средства будут накапливаться в долларах. Сумма ежегодных пополнений не будет фиксированной и может меняться в зависимости от инвестиционного дохода фонда. Точные сведения о размере ежегодных выплат будут известны в начале каждого года.

Предполагается, что 50% от ежегодного инвестдохода Национального фонда будут делиться на всех детей в возрасте до 18 лет. На данный момент это около 7 млн детей. Cумма, которая будет поступать на счета, может меняться в зависимости от количества детей, являющихся гражданами Казахстана. По предварительным расчетам, дети, которым в следующем году исполнится 18 лет, по итогам года могут получить около 160-170 долларов, а те, кто родился в 2023 году, получат около 3,5-4 тысяч долларов к совершеннолетию.

Как ребенок сможет воспользоваться деньгами?

По достижении 18 лет ребенок будет вправе воспользоваться полученными средствами. Средства можно будет запросить со счета из ЕНПФ на свой текущий счет. Для этих целей счет можно открыть только в тех БВУ, которые подписали с ЕНПФ соглашение о взаимодействии в рамках проекта "Нацфонд – детям". Список банков второго уровня ЕНПФ опубликует на своем корпоративном сайте.

Один из уполномоченных операторов проекта – "Отбасы банк". Через его платформу enpf-otbasy.kz можно будет дистанционно использовать средства на выбранные цели: улучшение жилищных условий или оплату образования.

Там же на платформе можно будет конвертировать средства в необходимую валюту.

Чтобы воспользоваться платформой enpf-otbasy.kz, нужно авторизоваться на ней с использованием ЭЦП. Затем необходимо открыть текущий счет для зачисления средств из ЕНПФ в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Если участник программы "Нацфонд – детям" не был до этого момента клиентом банка, то текущий счет можно будет открыть в отделениях банка с помощью наших консультантов или с помощью видеозвонка, пройдя на сайт банка.

Если участник программы "Нацфонд – детям" уже клиент "Отбасы банка", то текущий счет открывается только на платформе.

Затем на платформе нужно будет сделать запрос на изъятие средств из ЕНПФ, выбрать цель. Когда поступят деньги из ЕНПФ, банк проверит заявку, вложенные документы и при положительном решении перенаправит средства.

Хранение накопленной суммы

Согласно программе, если по достижении 18 лет гражданин не пожелает использовать средства на разрешенные цели, то средства будут храниться на счете в течение 10 лет. По истечении этого срока деньги будут перечислены на пенсионный счет получателя.

Больше информации о проекте "Нацфонд – детям" вы можете найти на специальной странице "Отбасы банка".