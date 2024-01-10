"Нацфонд – детям": ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев
1. Не могу найти раздел "Семья" в мобильном приложении eGov mobile, что делать?
Раздел "Семья" в мобильном приложении eGov mobile упразднили для удобства граждан и сейчас все данные можно просмотреть в разделе "Цифровые документы". Сам раздел "Цифровые документы" поделен на подразделы, такие как:
- "Мои документы".
- "Семья".
- "Другие документы".
2. Что делать, если у вас в мобильном приложении eGov mobile отображаются ошибочные данные детей?
Откройте цифровой документ, где обнаружена ошибка. В правом верхнем углу найдите три точки и нажмите на них. Нажмите на кнопку "Сообщить об ошибке". Вы попадете в сервис "Актуализация (корректировка) сведений о детях", в котором нужно заполнить все необходимые поля, прикрепить свидетельство о рождении и подписать заявление.
Срок рассмотрения заявки – от двух до пяти рабочих дней.
3. До какого числа нужно добавить ребенка, если данные отсутствуют в мобильном приложении eGov mobile для получения выплат на ребенка от Нацфонда?
Отсутствие данных о ребенке в мобильном приложении eGov mobile не влияет на возможность получения выплат от Нацфонда. Вы можете подать заявку на корректировку данных в любое удобное для вас время.
4. На портале eGov.kz в личном кабинете исчезли данные детей, что делать?
Данные о детях необходимо проверять в разделе "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov mobile. Это сделано для удобства пользователей, и предоставления информации из единого источника.
5. Что делать, если у вас в мобильном приложении eGov mobile не отображаются данные детей?
В цифровых документах в разделе "Семья" нажать на кнопку "Добавить ребенка". После появится услуга "Актуализация сведений о детях", в котором нужно заполнить все необходимые поля, прикрепить свидетельство о рождении и подписать заявление.
Срок рассмотрения заявки – от двух до пяти рабочих дней.
6. Где посмотреть данные о своих детях, если нет мобильного приложения eGov mobile?
Информацию о своих детях вы также можете посмотреть в разделе "Цифровые документы" в популярных банковских приложениях. Однако, мы рекомендуем вас скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile, это легко и быстро.
Ранее казахстанцы жаловались, что на портале электронного правительства eGov.kz им приписали чужих детей. Почему так произошло, объяснили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").
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В Казахстане с 1 января 2024 года официально запустили проект "Нацфонд – детям". Список детей по нему будет составлен 15 января. О том, сколько денег из Нацфонда получат дети, достигшие 18 лет в 2024 году, можете узнать по ссылке.