"Нацфонд – детям": ответы на часто задаваемые вопросы казахстанцев

Сегодня, 10 января 2024 года, специалисты портала eGov.kz, которые предоставляют государственные услуги и информацию онлайн, ответили на часто задаваемые вопросы казахстанцев по отображению данных в eGov mobile в рамках проекта "Нацфонд – детям", сообщает Zakon.kz.

1. Не могу найти раздел "Семья" в мобильном приложении eGov mobile, что делать?

Раздел "Семья" в мобильном приложении eGov mobile упразднили для удобства граждан и сейчас все данные можно просмотреть в разделе "Цифровые документы". Сам раздел "Цифровые документы" поделен на подразделы, такие как:

"Мои документы".

"Семья".

"Другие документы".

2. Что делать, если у вас в мобильном приложении eGov mobile отображаются ошибочные данные детей?

Откройте цифровой документ, где обнаружена ошибка. В правом верхнем углу найдите три точки и нажмите на них. Нажмите на кнопку "Сообщить об ошибке". Вы попадете в сервис "Актуализация (корректировка) сведений о детях", в котором нужно заполнить все необходимые поля, прикрепить свидетельство о рождении и подписать заявление.

Срок рассмотрения заявки – от двух до пяти рабочих дней.

3. До какого числа нужно добавить ребенка, если данные отсутствуют в мобильном приложении eGov mobile для получения выплат на ребенка от Нацфонда?

Отсутствие данных о ребенке в мобильном приложении eGov mobile не влияет на возможность получения выплат от Нацфонда. Вы можете подать заявку на корректировку данных в любое удобное для вас время.

4. На портале eGov.kz в личном кабинете исчезли данные детей, что делать?

Данные о детях необходимо проверять в разделе "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov mobile. Это сделано для удобства пользователей, и предоставления информации из единого источника.

5. Что делать, если у вас в мобильном приложении eGov mobile не отображаются данные детей?

В цифровых документах в разделе "Семья" нажать на кнопку "Добавить ребенка". После появится услуга "Актуализация сведений о детях", в котором нужно заполнить все необходимые поля, прикрепить свидетельство о рождении и подписать заявление.

Срок рассмотрения заявки – от двух до пяти рабочих дней.

6. Где посмотреть данные о своих детях, если нет мобильного приложения eGov mobile?

Информацию о своих детях вы также можете посмотреть в разделе "Цифровые документы" в популярных банковских приложениях. Однако, мы рекомендуем вас скачать и зарегистрироваться в мобильном приложении eGov mobile, это легко и быстро.

Ранее казахстанцы жаловались, что на портале электронного правительства eGov.kz им приписали чужих детей. Почему так произошло, объяснили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

В Казахстане с 1 января 2024 года официально запустили проект "Нацфонд – детям". Список детей по нему будет составлен 15 января. О том, сколько денег из Нацфонда получат дети, достигшие 18 лет в 2024 году, можете узнать по ссылке.