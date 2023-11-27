Осторожно, мошенники: как распознать интернет-мошенничество и сберечь свои деньги

Финансовое и интернет-мошенничество сегодня широко распространено в казахстанском обществе. В связи с этим "Отбасы банк" и Zakon.kz запустили специальный проект о том, как защитить себя и своих близких от действий злоумышленников, и не потерять собственные средства.

По данным органов внутренних дел РК только в октябре этого года было раскрыто около 14 тысяч схем финансовых махинаций, такими данными поделились в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР).

Принимая во внимание проблемы, связанные с интернет-мошенничеством, "Отбасы банк" инициирует различные информационные программы по финансовой безопасности, чтобы граждане могли научиться не только разумно сохранять свои средства, но и не отдать их в руки злоумышленников.

В специальном выпуске правмедиа "Осторожно, мошенники" начальник отдела информационной политики АРРФР Дмитрий Акмаев рассказал об основных методах финансового мошенничества и о том, что нужно знать, чтобы не поддаться на провокации третьих лиц.

По данным эксперта, среди всех прочих видов, в Казахстане наиболее распространены несколько мошеннических схем, жертвами которых по сей день становятся сотни казахстанцев, в том числе: вишинг, фишинг, процессинг кредитов, инвестиционное мошенничество и финансовые пирамиды.

Вишинг

Этот вид мошенничества представляет собой некий спектакль, разыгрываемый мошенниками. Когда человека пытаются запугать, например, сообщить плохие новости о родственниках или близких, и различными способами выманить средства якобы для их спасения или разрешения каких-то чрезвычайных проблем. Сюда же относятся звонки от специалистов банков или правоохранительных органов с угрозами или пугающими новостями.

Это любое взаимодействие с мошенником, где вас пытаются напугать, дезориентировать чтобы получить от вас деньги. Вам также постараются не дать возможности связаться с родственниками или банковскими специалистами, так чтобы у вас не было времени на принятие решений, говорит эксперт.

"Запомните – никакие финансовые и правовые вопросы никогда не решаются по телефону. Сотрудник банка никогда не будет вам звонить если действительно что-то происходит с вашим счетами, если есть подозрительная операция – банк ее блокирует. Затем вам приходит уведомление о том, что операции по вашему счету, карте заблокированы, и для разрешения ситуации рекомендуется обратиться в ближайшее отделение банка". Дмитрий Акмаев

Специалист порекомендовал задавать уточняющие вопросы при разговорах с мошенником, и не бояться в любой момент завершить разговор со злоумышленником, а лучше сделать паузу и перезвонить в банк или своим близким и рассказать о случившемся.

"У вас есть право задавать вопросы, требовать подтверждающие документы, консультироваться и совершать звонки. Нужно успокоиться задать пару уточняющих вопросов, не бояться положить трубку и далее уже перезвонить в call-центр банка и сообщить о таком звонке". Дмитрий Акмаев

В случае, если вам звонит якобы представитель правоохранительных органов с информацией о том, что нас оформили кредит и просят помочь поймать преступника, используя разные угрозы и уловки, помните – вы не должны и не обязаны этого делать.

Также, никогда не следуйте никаким инструкциям от таких лиц, которые как правило пересылаются в мессенджеры. Всегда обращайтесь к специалистам самостоятельно и не реагируйте на все уговоры мошенников, рекомендует эксперт.

Фишинг

Данный способ предполагает, получение доступа к различным гаджетам и устройствам, с которых можно считать персональные данные, чтобы в дальнейшем использовать их в своих целях. Это могут быть предложения установить различные программы, подозрительные письма со ссылками или смс-сообщения, различные конкурсы в мессенджерах, которые предполагают переход на какие-то сайты или приложения и т.д.

"Следует понимать, что ваше устройство – это ваша крепость, его никому нельзя передавать. Ничего не нужно устанавливать на телефон или компьютер, особенно если вы в этом не разбираетесь. В таких программах может содержатся вирус, который отслеживает ваши действия считывает нажатия клавиш, и передает пароли и и коды мошенникам". Дмитрий Акмаев

В данном случае, не лишним будет установить хороший антивирус, чтобы обеспечить безопасность своих устройств.

К слову, этим летом появился еще один вид фишинга. Когда к вам подходит девушка парень или женщина с ребенком и просят позвонить по вашему телефону под разными предлогами. Передавать свой смартфон в чужие руки ни в коем случае не стоит. Человек может успеть установить на устройство вредоносные ссылки, тем самым получив доступ к нему. Если действительно хотите помочь, предложите набрать номер самостоятельно, держа смартфон в ваших руках и поговорить по громкой связи. Мошенник от такого предложения, вероятно, откажется.

Также, Дмитрий Акмаев советует не совершать банковские операции используя интернет от гостиниц, ресторанов или кафе. Общественный wi-fi для этого не предназначен, он недостаточно безопасен и ваши данные также могут быть перехвачены злоумышленниками.

Мошеннические кредиты

Довольно редкий и сложный вид мошенничества, так как он требует присутствие потенциального потерпевшего. Он также связан с вишингом, поскольку жертву сначала дезориентируют и "уговаривают" оформить кредит и переслать его неизвестным лицам.

"Звучит странно – взять деньги и отдать их не понятно кому. Но к сожалению некоторые граждане продолжают реагировать на такие звонки и перечислять деньги мошенникам". Дмитрий Акмаев

Единственный совет в данном случае – не оформлять кредиты по рекомендации неизвестных и конечно не отправлять деньги этим лицам, на различные безопасные счета, которыми прикрываются мошенники.

В случае, если человек оформил такой кредит и уже после понял, что его обманули, единственное что сможет сделать банк — это признать кредит мошенническим и не начислять по нему проценты и штрафы. Однако выплатить основную сумма долга все-же придется.

"Банк пойдет на встречу таком заемщику, и может предложить выплаты в удобном формате, например какую-то рассрочку. Однако поскольку все действия человек совершил сознательно и осознанно, проигнорировав предупреждения, он вынужден будет вернуть основной долг". Дмитрий Акмаев

Кроме этого, есть шанс что рано или поздно правоохранительные органы могут найти злоумышленников, и такие случаи уже были. В этом случае, можно будет взыскать хотя бы часть потерянных средств. Но самый лучший способ избежать потери денег – никому не переводить деньги, и особенно заемные средства.

Инвестиционное мошенничество

К данному виду относят инвестиции в акции, облигации, криптовалюты и финансовые пирамиды. Все они имеют общие признаки, главный из которых – обещание высокой доходности.

Любая безопасная финансовая доходность складывается на уровне процентной ставки по депозитам. Доходность выше 14-17% в любом случае будет рискованной, поясняет эксперт.

"Если вы инвестируете на рынке ценных бумаг, то любой брокер вам скажет, что куда бы вы нее инвестировали, какие бы голубые фишки вы не выбирали, это в любом случае рисковая инвестиция и вы можете потерять деньги". Дмитрий Акмаев

Не существует никаких схем и компьютерных программ, которые могут гарантировать высокую доходность, комментирует специалист. И даже если бы такая программа существовала, то чисто теоретически она могла бы генерировать бесконечное количество денег, что в конечно счете привело бы к гиперинфляции и полному обесцениванию денег.

"Рынок штука саморегулируемая, если где-то стало больше, значит в другом месте стало меньше. Не стесняйтесь задавать вопросы любым людям и организациям, которые пытаются привлечь ваши деньги для получения доходности", – рекомендует Дмитрий Акмаев.

Не стоит также инвестировать с помощью так называемых международных организаций, с головным офисом в другой стране.

"Для вас это значит, что она не планирует работать по законам Республики Казахстан. Если что-то пойдет не так, вы вынуждены будете защищаться самостоятельно в рамках международного права, но не так много людей в нашей стране умеют это делать. Поэтому, категорически не рекомендуется связываться с такими организациями". Дмитрий Акмаев

Спикер напомнил, что в Казахстане есть 21 банк, несколько десятков официальных брокеров которые зарегистрированы на бирже, каждый из них имеет лицензию на осуществление брокерской деятельности. Если вам предлагает инвестировать, кто-то не из этого списка, то работать с ними точно не стоит.

Ответы на самые актуальные вопросы и подробные рекомендации о том, как не стать жертвой злоумышленников, вы можете найти на специальной странице "Отбасы банк" посвященной борьбе с финансовыми мошенниками – "Остерегайтесь мошенников".