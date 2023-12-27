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Растаявший ледовый городок за 52 млн тенге восстановят в Павлодаре

Новогоднее оформление в Павлодаре, ледовый городок растаял в Павлодаре Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Лабиринт и корабль изо льда на берегу Иртыша в Павлодаре радовали павлодарцев пару дней. Плюсовая температура подпортила нехитрые конструкции. Народ обрушился с критикой на акимат, потративший бюджетные средства на эту "красоту", сообщает Zakon.kz.

Однако чиновники заявили, что погодой, в отличие от бюджета, они управлять не могут. Но подстраховались на случай, если зима подведет.

"Во-первых, в договоре четко прописано, что подрядчик гарантирует восстановительные работы вплоть до февраля. Во-вторых, общая стоимость городка – 52 миллиона тенге. Но в эту сумму входит сооружение и содержание пяти горок, световых фигур, фотозон, катка, праздничных елок – всего более 100 форм", – пояснил главный специалист отдела ЖКХ Павлодара Гизат Смаилов.

Однако точную смету затрат на каждый элемент в акимате не озвучили и призвали дождаться момента, когда мороз позволит продемонстрировать задумку в полной красе. Подрядчик уже приступил к "ремонту" городка.

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По данным "Казгидромета", в Павлодарской области в ближайшие дни ожидается понижение температуры от -1 до -5 градусов.

Как сообщалось, в целом на новогоднее оформление города Павлодара из бюджета выделили более 100 млн тенге.

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