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Растаявший от дождей ледовый городок за 52 миллиона начали восстанавливать в Павлодаре

Растаявший от дождей ледовый городок за 52 миллиона начали восстанавливать в Павлодаре Фото: Pavlodarnews
Накануне в Павлодаре приступили к восстановлению ледового городка, на строительство которого было выделено 52 миллиона тенге, и который растаял через два дня после открытия из-за теплой погоды и дождей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали коммунальщики, дождь и теплая погода испортили только два-три процента от всех выстроенных конструкций, при этом, из всех фигур пострадал только лабиринт, пишет Pavlodarnews.

"Подрядчик начал работы 5 декабря и завершил 22 числа. Из-за резкого потепления на два-три процента повредился лабиринт. По гарантийным обязательствам подрядчик восстановит всё за свой счет". Гизат Смаилов, главный специалист горотдела ЖКХ

Смаилов отметил, что подрядчики, при строительстве ледяных фигур, учитывали погодные условия, но меняются они быстро.

"На такие случаи у нас заранее предусмотрен запас ледяных блоков, подрядчик заменит ими растаявшие. По-моему, ледовый городок нужен городу. Думаю, горожане меня поддержат. Говорю как коренной павлодарец. Городок ставится не на один день, им пользуются до февраля". Гизат Смаилов, главный специалист горотдела ЖКХ

Накануне Смаилов рассказал, что подрядчик, согласно договору, обязан восстановить испорченные погодой фигуры. Такие работы он будет проводить вплоть до февраля.

Ранее стало известно, что из-за слишком теплой погоды в Павлодаре растаял ледовый городок. Плюсовая температура оставила от ледяных фигур, которые торжественно презентовали на прошлой неделе, лишь мокрое место.

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