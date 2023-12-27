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Ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге растаял в Павлодаре из-за дождей и тепла

Ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге растаял в Павлодаре из-за дождей и тепла Фото: pavon.kz
Из-за слишком теплой погоды в Павлодаре растаял ледовый городок. Плюсовая температура оставила от ледяных фигур, которые торжественно презентовали на прошлой неделе, лишь мокрое место, сообщает Zakon.kz.

В Павлодаре частично растаял ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге, который возводили к Новому году, сообщает телеканал КТК. 

Отмечается, что ледовый городок в областном центре строят второй год подряд. В акимате призывают не расстраиваться. По данным чиновников, 53 миллиона были выделены не только на стройку ледяных изваяний, но и их содержание. Так что, как только погода позволит, все будет восстановлено.

Однако синоптики трескучих морозов пока не обещают.

Ранее мы рассказывали о том, как в Актау чиновники заказали пять общественных туалетов, которые обошлись бюджету в 87 миллионов тенге. Это привлекло внимание Антикора, сотрудники которых провели проверку и нашли нарушения в действиях руководителя отдела ЖКХ. Подробнее об этом читайте здесь. 

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