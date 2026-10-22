ЕНУ и Отбасы банк запустили льготную жилищную программу для ученых и преподавателей

Университет стал первым вузом столицы, внедрившим корпоративный продукт Отбасы банка для поддержки своих сотрудников.

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") подписали соглашение о старте уникальной жилищной программы для сотрудников вуза. Совместный проект приурочен к 30-летию ЕНУ. В рамках новой инициативы преподаватели и исследователи университета смогут приобрести собственное жилье на доступных условиях.

Фото: Отбасы банк

Механизм и условия кредитования

Программа реализуется на базе продукта "Корпоративный", который Отбасы банк развивает с 2019 года. Главная особенность этого инструмента – финансовая поддержка со стороны работодателя.

По решению совета директоров ЕНУ университет выделил 200 млн тенге для софинансирования проекта. Из этих средств сотрудникам будут предоставляться ссуды в размере до 6 млн тенге на человека. Дополнив эту сумму личными накоплениями, работник сможет оформить промежуточный заем в Отбасы банке.

Основные финансовые параметры программы:

максимальная сумма займа: 40 млн тенге;

процентная ставка: от 7% годовых (ГЭСВ 7,3% до 9,6%);

рынок недвижимости: доступно приобретение как первичного, так и вторичного жилья в Астане.

Важное преимущество продукта "Корпоративный" – возможность получить промежуточный заем без учета оценочного показателя (ОП). Участникам программы не придется ждать полгода для достижения необходимого уровня ОП 5, что существенно сократит путь от подачи заявки до фактического новоселья.

Адресность помощи и критерии отбора

На первом этапе планируется прокредитовать порядка 30 человек. Член Правления – проректор по социальному и инфраструктурному развитию ЕНУ Лязат Толегенкызы подчеркнула историческую значимость инициативы для коллектива:

Программа впервые в истории вуза внедряется как часть социального пакета для молодых ученых и молодых семей. Решением совета директоров выделены 200 млн тенге. Это станет отличным стимулом для сотрудников, которые могут внести большой вклад в будущее университета и продвигать его в международных рейтингах.

Отбор кандидатов будет проводить сам университет. Как отметил руководитель Управления персоналом ЕНУ Толеген Джолдыбалинов, предварительные критерии уже сформированы. При определении адресности и нуждаемости будут учитываться:

наличие ученой степени и возраст кандидата;

активная проектная и научная деятельность, включая публикации;

отсутствие собственного жилья в столице.

Фото: Отбасы банк

Развитие партнерства и социальный эффект

Внедрение программы в ЕНУ – часть масштабной работы Отбасы банка. Директор Центрального филиала Отбасы банка Жанар Изимбетова отметила вклад вуза и готовность банка поддерживать такие инициативы:

Вы даете не только знания, вы вносите большой вклад в развитие страны. Мы рады, что ЕНУ уделяет такое внимание своим сотрудникам. Наш совместный проект поможет ускорить новоселье, предоставив доступный заем под 7% годовых, при котором не нужно ждать полгода до достижения оценочного показателя. Собственное жилье для преподавателей – важная составляющая их уверенности в завтрашнем дне.

Корпоративный продукт банка успешно зарекомендовал себя по всей стране. С 2019 года благодаря ему жилищные условия улучшили более тысячи работников крупнейших промышленных, медицинских и строительных компаний (включая АО "Каражанбасмунай", предприятия группы ERG, Каспийский университет имени Ш. Есенова и др.).

Сотрудники и студенты ЕНУ уже активно используют стандартные инструменты банка. На сегодняшний день 102 работника вуза копят средства в Отбасы банке, 154 сотрудника уже приобрели квартиры, а вкладчиками банка являются около 700 студентов университета.