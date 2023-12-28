290 миллиардов тенге субсидий и гарантий выделило государство МСБ в 2023 году

В 2023 году в рамках государственных программ, Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы и "Экономика простых вещей" правительством РК выделено 290 млрд тенге на развитие МСБ.

Оператором программ государственной поддержки является Фонд "Даму". В части субсидирования ставки вознаграждения Фондом поддержано 12,1 тыс. проектов на сумму кредитов 973,5 млрд тенге гарантирования – 7,9 тыс. проектов на сумму кредитов 338,8 млрд тенге и льготного финансирования 2,7 тыс. заемщиков на сумму кредитов 164, 2 млрд тенге.

"Учитывая растущий спрос на товары казахстанского производства, поддержка обрабатывающей промышленности является приоритетом в государственной политике. В 2023 году государством через Фонд "Даму" на поддержку проектов в сфере обрабатывающей промышленности по инструменту субсидирования части ставки вознаграждения направлено 99,7 млрд тенге, 38% от всей выделенной суммы – на текущий год. По инструменту частичного гарантирования кредитов – 7,5 млрд тенге, что составляет 27% от бюджета 2023 года. Также в топ отраслей, получивших господдержку, вошли проекты таких секторов экономики, как сфера транспорта и складирование (11%) и образование (8%)". Председатель правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

Следует отметить, что около 65% всего объема проектов, получивших государственное финансирование, направляются на инвестиционные цели, включая новое строительство, покупку оборудования и модернизацию уже существующих активов. Более 30% использовались предпринимателями на пополнение оборотных средств. Все принятые обязательства в рамках субсидирования процентных ставок для МСБ выплачиваются в полном объеме.





Немаловажную роль в развитии экономики страны играют предприниматели, реализующие свои проекты в моно- и малых городах и сельских населенных пунктах. У этих предпринимателей есть возможность получить господдержку инструментами Фонда "Даму" без отраслевых ограничений, также отдельное направление предусмотрено для социального предпринимательства. По итогам 2023 года Фондом поддержано 8,5 тыс. проектов в моно- и малых городах, а также сельских населенных пунктах, что составляет 43% от всего количества проектов, поддержанных по всей РК.





По итогам прошлого года предприятиями, получившими господдержку, был достигнут социально-экономический эффект в виде выпущенной продукции на общую сумму 23,0 трлн тенге, уплаченных налогов в бюджет в размере 1,4 трлн тенге. Также создано 13,4 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2023 года ожидается прирост вышеуказанных показателей более чем на 10%.





В 2023 году успешно стартовала реализация программы по субсидированию ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства в рамках Национального проекта. Целью данного направления является предоставление возможности МСБ привлекать средства через альтернативные источники финансирования, а также вовлекать частный рынок в инвестирование бизнес-проектов. На текущий момент Фондом "Даму" поддержано три проекта на общую сумму облигаций 5,3 млрд тенге.





Также для удобства предпринимателей все бизнес-процессы Фонда автоматизированы. Получить господдержку теперь можно через портал online.damu.kz. и egov.kz. Благодаря внедренному цифровому процессу срок рассмотрения заявок снизился с 21 до 5 рабочих дней, а в рамках программы поддержки микро и малого бизнеса – до одного дня. Принятые меры упрощают взаимодействие с предпринимателями и делают процесс максимально прозрачным.





Необходимо отметить значимую роль государственной поддержки в росте отечественных предпринимательских инициатив. Число открываемых отечественных предприятий растет из года в год, в том числе расширяется охват субъектов микро- и малого предпринимательства. За весь период деятельности Фондом "Даму" поддержано более 200 тыс. проектов на сумму кредитов 11,8 трлн тенге.

Полный список предприятий, использующих меры господдержки от Фонда "Даму", размещен на сайте damu.kz.





Фонд "Даму" является финансовым агентством, реализующим инструменты государственной поддержки, направленной на развитие МСБ в Республике Казахстан. Единственным акционером Фонда является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".