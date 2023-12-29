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Стало известно, какая погода будет в Алматы в первую неделю 2024 года

какая погода будет в Алматы в первую неделю 2024 года Фото: pixabay
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", осадков не ожидается. Ночью и утром будет наблюдаться туман.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, температура воздуха в городе в период с 30 декабря 2023 по 5 января 2024 года будет колебаться от минуса к плюсу.

Столбик термометра днем будет варьировать от -2 до +7°С, ночами за окном будет от -7°С до 0°С.

30 декабря: переменная облачность, ночью – осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.

31 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +1+3°С.

1 января: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +5+7°С.

2 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

3 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

4 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

5 января: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Казахстане на январь 2024 года.

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