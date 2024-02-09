Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидаются обильные осадки и похолодает. В отдельные дни пройдут дожди и опустится туман.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 10 по 16 февраля жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Так, следующая рабочая неделя начнется с сильного снегопада, который продолжится и ночью. Есть вероятность, что к выходным осадки перейдут в дождь, а по утрам будет опускаться туман.

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +11+13°С.

12 февраля: облачно, днем – осадки, временами сильные (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

13 февраля: переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег). Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

16 февраля: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

Ранее алматинцев предупредили об ожидающемся в ближайшие дни снегопаде.