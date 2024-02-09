Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Погода в Алматы на неделю: снегопад и мороз

снег в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидаются обильные осадки и похолодает. В отдельные дни пройдут дожди и опустится туман.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 10 по 16 февраля жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Так, следующая рабочая неделя начнется с сильного снегопада, который продолжится и ночью. Есть вероятность, что к выходным осадки перейдут в дождь, а по утрам будет опускаться туман.

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +10+12°С.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +11+13°С.

12 февраля: облачно, днем – осадки, временами сильные (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0+2°С.

13 февраля: переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно снег). Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +2+4°С.

14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

15 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +6+8°С.

16 февраля: переменная облачность, днем – осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

Ранее алматинцев предупредили об ожидающемся в ближайшие дни снегопаде.

Читайте также

Чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге
Чиновника из Алматы подозревают в мошенничестве на 21 млн тенге
Олжас Бектенов отреагировал на критику Токаева системы ОСМС
Олжас Бектенов отреагировал на критику Токаевым системы ОСМС
Оксана Житникова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Специальное пособие: казахстанцы получили первые выплаты
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Такер Карлсон поделился впечатлениями от разговора с Путиным
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
В Казахстане в работу ОСИ и ПТ внесли изменения
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону
О чем рассказал Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: