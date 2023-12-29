Более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом с трассы Кокшетау – Астана

Фото: АО "Пассажирские перевозки"

Из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий была закрыта трасса Кокшетау – Астана. Более 200 человек эвакуированы с трассы станции Акколь на поезде Национального перевозчика №6830, следующем до столицы, сообщает Zakon.kz.

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