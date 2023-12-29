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Более 200 человек эвакуировали пассажирским поездом с трассы Кокшетау – Астана

эвакуация Фото: АО "Пассажирские перевозки"
Из-за неблагоприятных метеорологических погодных условий была закрыта трасса Кокшетау – Астана. Более 200 человек эвакуированы с трассы станции Акколь на поезде Национального перевозчика №6830, следующем до столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", людям оказана необходимая помощь.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в канун Нового года, все работники поездной бригады на железной дороге обеспечивают движение пассажирских поездов и создают условия комфорта при перевозке пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на 30 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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Астана Акмолинская область Кокшетау
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