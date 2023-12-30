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Более 30 рейсов задержали в Астане из-за непогоды

задержка рейса Фото: pixabay
На текущий момент в/из аэропорта г. Астана задерживается 12 рейсов на вылет, 19 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе КГА.

"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях страны на 30 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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