События

Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов из-за непогоды

задержка авиарейсов в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 21:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Представители аэропорта Алматы предупредили пассажиров о том, что из-за сложных метеоусловий часть рейсов на вылет перенесена на более позднее время, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, все службы аэропорта работают в усиленном режиме и предпринимают меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом.


"Рекомендуем пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами исчез с радаров над Индонезией.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов
13:26, 03 ноября 2024
В аэропорту Актау предупредили о задержке рейсов
Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов
19:02, 28 марта 2024
Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов
23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны
11:18, 17 апреля 2023
23 рейса задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны
