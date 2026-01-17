Аэропорт Алматы предупредил о задержках рейсов из-за непогоды

Представители аэропорта Алматы предупредили пассажиров о том, что из-за сложных метеоусловий часть рейсов на вылет перенесена на более позднее время, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, все службы аэропорта работают в усиленном режиме и предпринимают меры для минимизации задержек. Безопасность пассажиров и экипажа остается нашим главным приоритетом.





"Рекомендуем пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать возможные изменения в расписании", – говорится в сообщении.

