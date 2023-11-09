Акимат Алматы: Дождь не застал врасплох коммунальные службы

В акимате Алматы заверили, что очередной сильный дождь в мегаполисе не приведет к коммунальному коллапсу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата 9 ноября, непогода не стала сюрпризом для алматинских коммунальных служб.

"С 9:10 9 ноября в Алматы начался дождь, который ожидается временами до утра 10 ноября. По состоянию на 10:00 количество выпавших осадков в городе составило 0,4-0,5 мм", – сообщили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным управления, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям и не допустить подтоплений, в городе задействовали 39 дежурных бригад, 184 единицы спецтехники, 22 мотопомпы и 804 дорожных рабочих. Заготовили 1850 мешков с песком. В районных акиматах организовали круглосуточное дежурство, контролируя коммунальные работы.



Согласно прогнозу "Казгидромета", дождь в Алматы продлится до утра 10 ноября.





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ливни в Алматы нередко становятся для городских коммунальных служб испытанием на прочность. В августе несколько участков дорог в Алматы затопило после сильного дождя, а в конце сентября ливень привел к подтоплению в частном секторе Бостандыкского района.

