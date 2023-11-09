Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Акимат Алматы: Дождь не застал врасплох коммунальные службы

Дождь не застал врасплох коммунальные службы Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы заверили, что очередной сильный дождь в мегаполисе не приведет к коммунальному коллапсу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата 9 ноября, непогода не стала сюрпризом для алматинских коммунальных служб.

"С 9:10 9 ноября в Алматы начался дождь, который ожидается временами до утра 10 ноября. По состоянию на 10:00 количество выпавших осадков в городе составило 0,4-0,5 мм", – сообщили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Коммунальные службы Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным управления, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям и не допустить подтоплений, в городе задействовали 39 дежурных бригад, 184 единицы спецтехники, 22 мотопомпы и 804 дорожных рабочих. Заготовили 1850 мешков с песком. В районных акиматах организовали круглосуточное дежурство, контролируя коммунальные работы.

Согласно прогнозу "Казгидромета", дождь в Алматы продлится до утра 10 ноября.

Очистка арыка

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ливни в Алматы нередко становятся для городских коммунальных служб испытанием на прочность. В августе несколько участков дорог в Алматы затопило после сильного дождя, а в конце сентября ливень привел к подтоплению в частном секторе Бостандыкского района.

Читайте также

Еще одних организаторов финпирамиды осудили в Актобе
Еще одних организаторов финпирамиды осудили в Актобе
Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября
Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 11 ноября
Минздрав: Вспышка кори в Казахстане не связана с "лабораториями США"
Минздрав: Вспышка кори в Казахстане не связана с "лабораториями США"
Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления