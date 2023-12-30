Подразделения МЧС с 30 декабря по 3 января переведены на усиленный вариант несения службы для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает Zakon.kz.

В связи со сложными погодными условиями в праздничные дни МЧС призвал казахстанцев следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

"Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий, необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния. Из-за резкого повышения температурного фона в некоторых регионах страны наблюдается стремительное уменьшение толщины льда на водоемах. В этой связи, просим гражданам не выходить на тонкий лед и строго соблюдать правила безопасного поведения на льду", - подчеркнули в министерстве.

Также специалисты призвали организаторов новогодних мероприятий и граждан соблюдать требования правил пожарной безопасности. Не использовать в помещении фейрверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

Неосторожное применение пиротехнических средств может привести не только к возникновению пожара, но и к травмам, увечьям. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра взрослых.

Соблюдение простых правил позволит сохранить не только свою жизнь и здоровье, но и близких. Также МЧС рекомендовал казахстанцам встречать Новый год дома в семейном кругу.

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