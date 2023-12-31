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Дом культуры в Шымкенте переходит в собственность государства

дом культуры Фото: otyrar.kz
В жилом массиве "Тогус" дом культуры "Казыгурт", который долгое время оставался в частной собственности, переходит в собственность города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Otyrar, аким города Габит Сыздыкбеков провел соответствующие переговоры с председателем производственного кооператива. Отмечается, что в данное время уже переоформляются документы.

Уточняется, что земельный участок, на котором расположен дом культуры "Казыгурт", фундамент которого был заложен в 1988 году, составляет 1,7359 га, а площадь здания составляет 1130 кв. м.

"После присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения, был присоединен населенный пункт Тогус. Таким образом на территории города оказался дом культуры "Казыгурт", находящийся в собственности производственного кооператива "Казыгурт", – говорится в сообщении.

В здании на 350 мест располагается библиотека № 26 управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента.

Ранее депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек объявил, что плато "Ассы" в Алматинской области вернули в собственность государства.

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