Более тысячи астанчан стали участниками новогоднего забега

В Астане одним из ярких событий новогоднего вечера стал массовый праздничный забег, в котором приняли участие свыше 1000 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, любой желающий мог показать свои силы в забеге, дистанция которого составляла 2024 метра, что олицетворяет собой приближающийся год. Перед началом мероприятия для участников провели небольшую зарядку, первой тысяче конкурсантов выдали нагрудные номерки.

Стартовало событие с Ботанического сада, со стороны улицы Ақмешіт. Ну а финишем для любителей спорта стала главная елка на ЭКСПО.

Фото: gov.kz

Первой 1000 конкурсантов, финишировавшей в состязании, вручили символичные медали за участие.

Кроме того, в рамках мероприятия среди участников была проведена лотерея, по результатам которой 5 человек выиграли велосипеды.

Фото: gov.kz

Эмоциями от проведенного забега поделился один из конкурсантов.





"Для меня было впервые провести праздничный вечер таким образом, и я остался доволен. Я получил отличный заряд бодрости, с которым буду встречать Новый год. Приятно, что и погода сегодня стала более теплой. Это делает вечер еще более незабываемым и замечательным", – сказал участник забега Бауржан Усембаев.

Фото: gov.kz

Молодой человек пояснил, что он не профессиональный спортсмен, но рад видеть, что все больше людей приобщаются к здоровому образу жизни.Стоит отметить, что в этом году было проведено немало массовых забегов. В их числе, Astana Run, Astana Half, Astana Marathon, Koktal Run, благотворительные забеги, триатлоны, инклюзивные фестивали, забег в честь 101-летия Талгата Бегельдинова и многие другие.

Фото: gov.kz

Подобные события становятся частью культуры среди гостей и жителей столицы. Результатом является то, что количество участников в спортивных мероприятиях увеличивается.

Фото: gov.kz

Напомним также, что сегодня с 21:00 до 02:00 на Городской площади, у монумента "Қазақ елі", на площадке ЭКСПО пройдут праздничные концерты "Жаңа жыл түні" для жителей и гостей столицы. В мероприятии примут участие звезды отечественной эстрады, такие как Qanay, Али Окапов, Ayree, Маржан Арапбаева, Ильхан Ихсан, Кенжебек Жанабилов, Диана Исмаил, Аука, Еркеш Хасенов, Серик Ибрагимов, Алишер Каримов, группа "Килиманджаро", Алмас Кишкенбаев, Бейбит Корган и другие.