Земли на 170 миллионов вернули государству в Жетысуской области

Земельные участки на 170 миллионов тенге вернули государству в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

12 апреля 2024 года сообщается, что в государственный земельный фонд возвращены 114 участков общей площадью 155 га в Панфиловском районе.

"Указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению. Кадастровая стоимость участков составляет свыше 170 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

В дополнении сказано, что по акту надзора прокуратуры уполномоченным органом за нарушения земельного законодательства земли возращены государству.

"Всего за прошедший период 2024 года возращено государству 53 тыс. га земель на сумму более 500 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Жетысуской области

Примечательно, что надзорные органы страны часто сообщают новости о возвращении тех или иных участков в пользу государства.

К примеру, 9 апреля 2024 года прокуроры Алматы заявили, что вернули государству часть здания Казахского национального педагогического университета (КазНПУ) имени Абая. В ведомстве подчеркнули, что здание университета отнесено к памятникам истории и культуры республиканского значения.

Кроме того, 28 марта 2024 года в прокуратуре Алматы рассказали о возвращении государству парка в центре города. На месте парка планировалось построить жилой комплекс.