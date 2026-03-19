Арестованы 10 машин, три участка и квартира: 160 млн украли на строительстве в Кокшетау

Похищены 160 млн тенге, выделенные на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в городе Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) 19 марта 2026 года, в 2020 году ГУ "Отдел строительства Кокшетау" и подрядные организации – ТОО "TAU PROJEKT" и ТОО "СЭМ-СтройЭнергоМонтаж" – заключили договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации.

"Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объемов работ: в приемочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах. Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции. В свою очередь руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров", – сообщили в АФМ.

На основании подписанных документов подрядной организации перечислили бюджетные средства, которые затем с целью легализации перераспределили через подконтрольные предприятия – ТОО "MAZHERUS" и ТОО "Tamila Invest".

В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Это 10 автомашин, три земельных участка и квартира.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Расследование продолжается.

