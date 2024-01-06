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Законодательство РК

Минтранспорта ответило на слухи о продаже бизнес-джета российскому миллиардеру

Министерство транспорта РК ответило на информацию о продаже бизнес-джета российскому олигарху в обход санкций, сообщает Zakon.kz.

Министерство сообщило, что распространяемая в СМИ информация о приобретении у казахстанского перевозчика воздушного судна Falcon 7X в обход санкций не соответствует действительности.

"Данный тип воздушного судна ранее никогда в государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан не состоял".

Авиакомпания Irtysh Air на сегодняшний день не имеет действующего сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов и не осуществляет полеты практически 10 лет. Авиакомпанией ранее данный тип воздушного судна никогда не эксплуатировался.

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