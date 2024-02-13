В Минтранспорта прокомментировали видео по продаже иностранных бланков разрешений на перевозки

В социальных сетях появилось видео, в котором сообщается о факте продажи иностранных бланков разрешений на международные перевозки. По информации Министерства транспорта, материалы переданы в уполномоченные органы, сообщает Zakon.kz.

"Говоря о латвийском бланке разрешения, о котором идет речь, необходимо отметить, что данное разрешение получено 31 января 2024 года ИП Sofi-trans. По факту продажи бланка разрешения материалы переданы в Департаменты полиции и экономических расследований города Шымкента", - сообщили в Минтраспорта.

В министерстве отметили, что в 2023 году по аналогичным фактам выявлены 27 недобросовестных компаний, у которых аннулированы удостоверения допуска к международным перевозкам.

Вместе с тем в видеоролике эксперт заявляет, что "благодаря перецепке возится санкционный груз как в Россию, так и в Белоруссию, то есть микросхемы и т.д., которые могут использоваться для военных целей" (орфография и пунктуация автора сохранены).

"В целях предотвращения реэкспорта отдельных видов грузов на границе осуществляется экспортный контроль. Распространение заведомо ложной информации влечет предусмотренную законодательством ответственность. Что касается совместных перевозочных предприятий, отмечаем, что за последние 15 лет в Казахстане зарегистрировано порядка 63 совместных предприятий с иностранным участием, парком 1341 тягачей", - пояснили в министерстве.

Так отметили, что данные компании и их автотранспортные средства зарегистрированы в Казахстане, платят необходимые налоги и сборы, создают дополнительные рабочие места.

По официальным данным, опубликованным на сайте Комитета госдоходов МФ РК, в 2023 году налоговые поступления в госбюджет от указанных предприятий составили порядка 12 млрд тенге.

"В настоящее время профильным ведомством разработана новая информационная система распределения бланков разрешений, которая предусматривает их выдачу казахстанским перевозчикам по факту перевозки грузов без каких-либо ограничений. Ожидается, что данная система обеспечит бланками разрешений тех перевозчиков, которые имеют реальную потребность в перевозках, при этом создавая условия для равного доступа к рынку перевозок и исключая предпосылки спекуляции бланками на теневом рынке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом, проводимая Министерством транспорта РК работа нацелена на то, чтобы транспортная сфера стала "территорией" нулевой терпимости к любому проявлению коррупции.

"Если вы полагаете, что стали свидетелем продажи иностранных бланков разрешений либо столкнулись с фактами незаконных действий, в том числе действиями коррупционных проявлений со стороны должностных лиц либо государственных служащих, Вы можете обратиться заместителю председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Селиму Куанышулы по номеру 87015147902", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила разрешительной системы автомобильных международных перевозок.